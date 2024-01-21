الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

إصابة ثلاث شباب إثر
إصابة ثلاث شباب إثر حادث تصادم سيارة ودراجة نارية في الفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة "ملاكي" مع دراجة نارية "موتوسيكل"، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه للدراجة النارية، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق واصطدما بالسيارة، وسقط مستقلي الدراجة النارية أرضًا مصابين بعدة إصابات.


وتوقفت حركة المرور على طريق حي الشيخ حسن بالفيوم بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث فورًا.

 

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، على طريق حي الشيخ حسن  بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، ووجود مصابين.

 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارة ودراجة نارية، وتبين وقوع الحادث على طريق حي الشيخ حسن بالفيوم، وسقوط مستقلي الدراجة النارية أرضا، جراء شدة الاصطدام، وإصابتهما بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

 

نقل المصابين للمستشفى

 

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمين لهما.

 

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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