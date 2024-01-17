الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بإدارتي غرب وشرق الفيوم التعليميتين، والتى انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بهدف لاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم.

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

شملت جولة محافظ الفيوم، تفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بمدرسة محيي الدين أبو العز الابتدائية، والتي تضم 12 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 232 طالبًا وطالبةً، وفي إدارة شرق الفيوم التعليمية تفقد المحافظ، لجنة مدرسة النهضة الإعدادية بنات، والتي تضم عدد 17 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 345 طالبةً، منها لجنة واحدة لطالبات المنازل، بإجمالي عدد 20 طالبة.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن المحافظ على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة، ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان، كما اطمأن علي توزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامتهم، مشددًا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مع تكثيف أعمال النظافة بالمدارس.

وشدد المحافظ، على انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات، دون أي شكاوي، والعمل على راحة الطلاب خلال الامتحانات، وتنظيم عملية خروجهم ودخولهم إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لمنع التزاحم، موجهًا مسئولي الجهات المعنية، بسرعة رفع كافة الإشغالات، من الطرق المؤدية للمدارس التى بها لجان لإمتحانات الشهادة الإعدادية، بهدف التيسير علي الطلاب، وكذا رفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والميادين العامة.

فيما أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2023/2024، بلغ 68 ألفًا و180 طالبًا وطالبةً، موزعين على عدد 268 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري، لافتةً إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية، انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 بمادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، وتختتم يوم الأربعاء المقبل الموافق 24/1/2024 بمادة اللغة الإنجليزية.

وأوضحت أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول لعام 2023 / 2024، موزعة على الإدارات التعليمية كالتالي: إدارة شرق الفيوم التعليمية 41 لجنة، بإجمالي 9725 طالبًا وطالبةً، وإدارة غرب الفيوم 33 لجنة، بإجمالي9016 طالبًا وطالبةً، وإدارة سنورس التعليمية 43 لجنة، بإجمالي 11970 طالبًا وطالبةً، وإدارة إطسا 59 لجنة، بإجمالي 13232 طابًا وطالبةً، وإدارة إبشواي التعليمية 27 لجنة، بإجمالي 7813 طابًا وطالبةً، وإدارة طامية 33 لجنة، بإجمالي 9351 طالبًا وطالبةً، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 32 لجنة، بإجمالي 7073 طالبًا وطالبةً، لافتة إلى أن أعداد الطلبة والطالبات هم الطلاب المستهدفين بالمدارس دون طلاب وطالبات المنازل.

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
محافظ الفيوم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إدارة غرب الفيوم التعليمية رئيس مركز ومدينة الفيوم

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