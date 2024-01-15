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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن سنة للمتهمة بقتل شقيقها في الفيوم

الحكم بالسجن عام
الحكم بالسجن عام للمتهمة بقتل شقيقها بالفيوم

عاقبت محكمة جنايات الفيوم اليوم الإثنين، “سعيدة. م” المتهمة بقتل شقيقها “مصطفى، 27 سنة” بسبب كثرة التعدي عليها هي وشقيقتها بالسجن لمدة عام.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة، حاتم مجدي عبد الله، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية صالح كيلاني. 


تعود تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العقيد إسلام لطيف، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمقتل مصطفى م ع –27 عاما مقيم بقرية تلات، على يد شقيقته الصغرى.


وأكدت تحريات المباحث أن خلافات نشبت بين زوجة المجني عليه مدمن مخدرات ويمر بحالة من عدم الاتزان النفسي وبين شقيقاته البنات إلى جانب والديه اللذين يقيمان بالدور الأرضي بمنزل الأسرة بقرية تلات.

وأضافت التحريات أن المجني عليه سبق له وأن اعتدى على والدته وشقيقته المطلقة، والتي تقيم مع أسرتها وذلك قبل الحادث بيومين، ومساء الخميس تجددت الخلافات بين المجني عليه وأسرته، حيث اعتدى على شقيقته الصغرى ووالدته، وهو ما دفعها لإحضار سكين من المطبخ، وسددت له عدة طعنات في رقبته وظهره، فوقع غارقا في دمائه.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة تحويل ملف القضية إلى محكمة الجنايات للنظر فيها.

الحكم بالسجن عام للمتهمة بقتل شقيقها محكمة جنايات الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مباحث مركز الفيوم مدير أمن الفيوم

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