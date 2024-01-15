الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب مجهول الهوية تحت عجلات قطار "الفيوم القاهرة"

جثة
جثة

أقدم شاب مجهول الهوية على إنهاء حياته بإلقاء نفسه أمام القطار القادم من الفيوم متوجها إلى القاهرة عند قرية الزملوطي، مما أدى إلى مصرعه واشتباك الجثة بالقطار حتى قرب محطة العامرية، مما أدى إلى تحويلها إلى أشلاء بسيطة، مما أدى إلى صعوبة تجميعها.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بإقدام شاب مجهول الهوية بإنهاء حياته، وإلقاء نفسه أمام القطار القادم من الفيوم إلى القاهرة وتحويل جثته إلى أشلاء صغيرة.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى تجميع أشلاء الجثة ونقلها في كيس الجثث لنقلها لمشرحة مستشفي الفيوم العام.

 

ويكثف رجال مباحث قسم شرطة الفيوم التحريات لمعرفة شخصية الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع شاب مجهول الهوية عجلات قطار الفيوم القاهرة اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم شرطة النجدة الإسعاف

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