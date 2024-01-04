الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سنورس بالفيوم يتابع أعمال معالجة الهبوط الأرضي بقرية بيهمو

متابعة أعمال معالجة
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم

انتقل محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم، يرافقه عبد الحميد فرج نائب رئيس المركز لشؤون القرى، لمعاينة موقع هبوط أرضي بالكعابي الجديدة بقرية بيهمو، ومتابعة الإجراءات التي يجري تنفيذها لمعالجة الأضرار الناتجة، حيث جرى إخلاء منزلين بجوار الموقع المذكور وغلقهما بالشمع الأحمر، لوجود تصدعات بهما، حرصا على سلامة السكان.

وأضاف رئيس مجلس ومدينة سنورس، أنه يجري العمل على معالجة موقع الهبوط عن طريق الوحدة المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الغاز وفي حضور قوات الشرطة والدفاع المدني.

وصرح رئيس المركز، أنه جرى التوجيه بالمتابعة المستمرة للأعمال وتذليل الصعوبات والمعوقات إن وجدت، لسرعة إنجاز العمل وعودة الأمور لطبيعتها.

متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
متابعة أعمال معالجة هبوط أرضي بالفيوم
رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم هبوط أرضي بقرية بيهمو شركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة الغاز الكعابي الجديدة بقرية بيهمو

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