محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجري تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية، ودخول المشروعات حيز الخدمة بكامل طاقتها، لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

مراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق



تناول الاجتماع، مراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتى شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، ونقاط الإطفاء والأسواق، والمواقف، ونقاط الشرطة، والأبنية التعليمية، وشبكات المحمول، وكذا مناقشة آليات تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من أعمالها بشكل كامل، ولا توجد أي معوقات لتشغيلها.

التشديد على سرعة التسليم الفعلي للمشروعات التى تم الانتهاء منها لتدخل الخدمة

وأكد محافظ الفيوم، على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بقري مركزي إطسا ويوسف الصديق، خاصة مشروعات قطاعي الطرق والصحة، مشددًا على سرعة التسليم الفعلي للمشروعات التى تم الانتهاء منها لتدخل حيز الخدمة بكامل طاقتها، وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، موضحًا أنه تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات وجاري العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد آخر من المشروعات التى بلغت نسب تنفيذها معدلات مرتفعة.



ووجه المحافظ، مسئولي شركة دار الهندسة، بسرعة رصد كافة الملاحظات المتعلقة بأعمال تبطين المجاري المائية، وإفادة وكيل وزارة الموارد المائية والري بها، لتلافيها خلال فترة السدة الشتوية، كما وجه مسئولي مركزي إطسا ويوسف الصديق، بالتنسيق مع مسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لسرعة تسوية وتمهيد الطرق الداخلية بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى انتهت بها أعمال شبكات المرافق بشكل كامل، والإسراع في إنهاء أعمال رصف الطرق الرئيسية التى لا توجد بها أية معوقات.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس خالد سعد المنسق العام لمشروعات "حياة كريمة" بشركة "دار الهندسة" التابعة لمجلس الوزراء، والمهندس عبدالرحمن حسن من مهندسي الشركة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والجهات ذات الصلة.

استعراض المشروعات التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات ونسب ومعدلات التنفيذ

فيما استعرض مهندسو شركة "دار الهندسة"، المشروعات التي يجري تنفيذها بكافة القطاعات، ونسب ومعدلات التنفيذ، وعدد المشروعات التي تم الانتهاء منها، والتي تبلغ 730 مشروعًا، من إجمالي 1200 مشروعًا من مشروعات البنية التحتية الرئيسية، وكذا الاحتياجات الحتمية، والملاحظات الإنشائية، بكل مشروع من تلك المشروعات.

وتضم مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، عدد 10 مشروعات لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، و43 مشروعًا لمحطات رفع مياه الصرف الصحي، و63 مشروعًا لشبكات الصرف الصحي تشمل "خطوط طرد، وشبكات انحدار، ووصلات منزلية"، تم نهو 39 مشروعًا منها بقرى المركزين، كما يجري العمل بعدد 5 مشروعات لمياه الشرب، بواقع محطتين لمياه الشرب بالعزب وقحافة، وعدد 3 خزانات بقرى يادم غالب، وقصر الجبالي، وكحك، بجانب عدد 63 مشروعًا لشبكات مياه الشرب تشمل "مد وتدعيم، وإحلال وتجديد، ووصلات مياه الشرب المنزلية"، تم الانتهاء منها، وعدد 31 مشروعًا للبريد.

63 مشروعًا لشبكات الكهرباء تشمل جهد متوسط ومنخفض وموزعات

كما تضمنت المشروعات أيضًا، عدد 63 مشروعًا لشبكات الكهرباء تشمل "جهد متوسط، وجهد منخفض، وموزعات كهرباء"، تم نهو 20 مشروعًا منها بقرى المركزين، وعدد 63 مشروعًا للغاز الطبيعي تشمل "شبكات داخلية، وشبكات خارجية، تم نهو عدد 10 مشروعات منها بقرى المركزين، إضافة لعدد 63 مشروعًا للاتصالات عبارة عن ألياف ضوئية إنترنت فائق السرعة، تم الانتهاء من 11 مشروعًا منها بقرى المركزين، بجانب عدد 20 مشروعًا للمجمعات الخدمية الزراعية، تم الانتهاء منها، وعدد 20 مشروعًا لمجمعات الخدمات الحكومية، تم الانتهاء منها، وعدد 68 مشروعًا للشباب والرياضة، منها عدد 10 مشروعات إنشاء جديد، والباقي تطوير ورفع كفاءة وإحلال وتجديد، تم نهو 59 مشروعًا منها بقرى المركزين.

تفاصيل المشروعات في قطاع الصحة

كما تتضمن المشروعات 63 مشروعًا بقطاع الصحة، منها عدد 44 مشروعًا إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وعدد 19 مشروعًا رفع كفاءة، تم نهو عدد 19 مشروعًا منها بقرى المركزين، وعدد 19 مشروعًا لمرفق الإسعاف، منها عدد 14 مشروعًا إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وعدد 5 مشروعات رفع كفاءة، تم الانتهاء منها، وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم نهو مشروعين من إجمالي عدد 8 مشروعات، منها عدد 6 مشروعات إنشاء جديد، ومشروعين رفع كفاءة، فضلًا عن 43 مشروعًا للكباري، إنشاءات جديدة وإحلال وتجديد، إضافة لعدد 34 مشروعًا لتبطين الترع والمجاري المائية، بواقع عدد 22 مشروعًا بقرى إطسا، وعدد 12 مشروعًا بقرى يوسف الصديق، وتم نهو 25 مشروعًا منها بقرى المركزين.

155 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية

كما شملت مشروعات المبادرة، عدد 155 مشروعًا بقطاع الأبنية التعليمية، تم نهوها جميعًا، منها عدد 75 مشروعًا إنشاء جديد وإحلال وتجديد وتوسعة وتعلية، بجانب عدد 80 مشروعًا للصيانة، وفي قطاع أبنية التنمية المحلية، تم نهو عدد 6 مشروعات إنشاءات جديدة، بواقع مشروعين بكلٍ من نقاط الإطفاء، والأسواق، والمواقف، كما تم نهو عدد 8 مشروعات لنقاط الشرطة، منها عدد 5 مشروعات رفع كفاءة، وعدد 3 مشروعات إنشاءات جديدة، و63 مشروعًا للطرق الداخلية، منها 44 بقرى إطسا، و19 بقرى يوسف الصديق، و8 مشروعات لرصف الطرق الرئيسية، فضلًا عن 69 مشروعًا لأبراج المحمول، تم نهو51 مشروعًا منها.

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