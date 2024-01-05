الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مصابين بانقلاب ملاكي في الفيوم

انقلاب ملاكي
انقلاب ملاكي

أصيب 3 أشخاص، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل كمين الروس  بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أسرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين لأقرب مستشفى، وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

حادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد  ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل قصر الباسل بدائرة المركز ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم " م. ب، 25 سنة"، و"ج. خ، 55سنة"، و"خ.س، 32 سنة".

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 3 أشخاص حادث إنقلاب سيارة ملاكي طريق أسيوط الصحراوى الغربي محافظة الفيوم سيارات الإسعاف اللواء ثروت المحلاوي مركز شرطة إطسا

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