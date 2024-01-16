انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم.. غدا

تشهد محافظة الفيوم غدًا الأربعاء، انطلاق ماراثون امتحانات التيرم الأول لعام 2024 للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المدينة والمراكز.

يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الفترة الأولى، وامتحان التربية الدينية في الفترة الثانية، في مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالفيوم.

وصرحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بأن عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية لهذا العام الدراسي 2023 - 2024، نحو 68 ألفا 180 طالبًا وطالبة، موزعين على 268 لجنة في 7 إدارات تعليمية.

وأشارت إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتذليل على أي صعوبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، كما حذرت من اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، مشيرة إلى إحالة مخالفة الامتحانات في ذلك السياق إلى النيابة العامة.