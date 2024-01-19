الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. استئناف دوري كرة القدم للناشئين بالفيوم

غدا: استئناف دورى
غدا: استئناف دورى الناشئين فى كرة القدم بالفيوم..والجمعه مه

قررت منطقة كرة القدم بالفيوم، استئناف مباريات دورى الناشئين اعتبارا من غد السبت، واقامة مهرجانات البراعم فى المحافظة يوم الجمعه القادم، وكانت المنطقة قد قررت سابقا إيقاف دوري الناشئين حتى انتهاء امتحانات منتصف العام الدراسي.

غدا.. استئناف دوري الناشئين في كرة القدم بالفيوم.. والجمعة مهرجان البراعم

أكد الكابتن سامح سعد، المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم، أنه سيتم استئناف مباريات الناشئين مواليد 2003 و2005 و2007 اعتبارا من غد السبت، بالإضافة إلى إقامة مهرجانات البراعم اعتبارا من الجمعة المقبل.

وأشار المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم، إلى استمرار دورى القسم الرابع والمقسم إلى مجموعتين ويتصدر المجموعة الاولى فريق جولدن جيت وكفر محفوظ فى المركز الثانى ويتصدر فريقا سيلا والسيليين المجموعة الثانية، وأيضا استمرار دورى القسم الثالث والذى يتصدره فريق توت عنخ أمون بـ36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن فريق بى سويف الذى يحتل المركز الثانى. 

وتستأنف مباريات دورى الناشئين غدا السبت بمباراتى الدور قبل النهائى فى مسابقة 2007 بين فريقى الساحة وبريميرو فى ملعب الساحة وفريقا طاميه وابوكساه فى ملعب طاميه وتقام المباراتين فى الثانية ظهرا، ويوم الأحد تقام 4 مباريات فى مسابقة مواليد 2003، حيث يلعب السيليين وقلهانة فى ملعب الساحة، وأطسا ومنية الحيط فى ملعب دمو وسنورس، وكفر محفوظ فى ملعب سنورس وبريميرو والهلال فى ملعب بريميرو، وتقام المباريات فى الثانية عشرة ظهرا، ويوم الإثنين تقام مباراتي فى مسابقة مواليد 2005 الأولى بين فريقى بريميرو والنصر فى ملعب بريميرو، والثانية طامية ومطرطارس فى ملعب طامية، وتقام المباراتين فى الثانية عشرة ظهرا.

ويشرف على لجنة مسابقات دورى الناشئين بالمنطقة الكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى ومقرر اللجنة عمر سيد معوض المسئول الادارى بمنطقة كرة القدم بالفيوم.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وكذا متابعة تراخيص البناء، وموقف أراضي أملاك الدولة المستردة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمحافظة على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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