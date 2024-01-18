محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمركز سيطرة الشبكة الوطنية

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حسين مصطفى أبوالمجد، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وجميع العاملين بالمركز، حيث منحهم شهادات التقدير، لدورهم المتميز وجهودهم الملموسة والمشرفة، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، سكرتير عام المحافظة.

وأشاد محافظ الفيوم، بجهود ممثلي مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في إدارة الأحداث الماضية، وخاصة الانتخابات الرئاسية 2024، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لمدير المركز لتكريم وزارة التنمية المحلية له، خلال الحفل الذي أُقيم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تقديرًا لدور المركز والعاملين به وتفانيهم في العمل وحصولهم على تقييم متميز خلال الفترة الماضية، ضمن ممثلي الشبكة الوطنيـة بـ 9 محافظات، لافتًا إلي أن هذا التكريم يُمثل عبء على عاتق العاملين بالمركز، لمواصلة التميز وبذل المزيد من الجهد طوال الوقت.

وأكد المحافظ، أن التعامل مع الأزمات، يحتاج إلى اليقظة وسرعة البديهة، وربط الجهات المعنية ببعضها، مع تحديد كل الخطوات اللازمة بدقة، وإعداد عدة سيناريوهات بديلة، مع أهمية سرعة الاستجابة والتفاعل الدقيق، للخروج من الأزمة بسلامٍ وأمان، مؤكدًا أن النجاح فى العمل العام يتطلب مجهودات أكبر بكثير من العمل الخاص، مشيرًا إلى أهمية كفاءة العنصر البشري القائم على تشغيل المنظومة حتى يكون قادر على إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية المرجوة.

ولفت "الأنصاري"، إلى أن إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات المعنية، لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية، موضحًا أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لهذه المنظومة مما يُعد إنجازًا ونقلة كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كل المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

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