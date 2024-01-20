الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة طالب جامعى أثناء الوضوء فى الفيوم

الطالب الجامعي
الطالب الجامعي

شهدت قرية منشاة عبدالله التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وفاة طالب بكلية تربية نوعية بجامعة الفيوم يدعى عبد الرحمن محمد، وذلك إثر سقوطه على رأسه أثناء قيامه بالوضوء لأداء صلاة الظهر.

وشيع المئات من أهالي قرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، جثمان طالب جامعي توفي أثناء استعداده لأداء صلاة الظهر.

واتشحت قرية منشأة عبدالله بالسواد والحزن، على فقدان شاب من خيرة شباب القرية.

وقال عادل ناصر ابن عم الشاب المتوفي، لـ"الدستور"، إن الفقيد يُدعى عبدالرحمن محمد، طالب بالفرقة الثالثة بكلية تربية نوعية بجامعة الفيوم، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وتوفي إثر سقوطه أثناء قيامه بالوضوء لأداء صلاة الظهر.

وأضاف أنه عقب سقوطه، فوجئت به أسرته متوفيًّا، فاتصلوا بالإسعاف، لكنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا: عبدالرحمن توفي وهو صائم، ولقى ربه وهو صائم أثناء استعداده لأداء صلاة الظهر، قبل ذهابه لأداء امتحانات نصف العام.

وأضاف ابن عم  المتوفى أن عبد الرحمن كان من الشباب المتميز، وكان قريبا من ربه والكل كان يحبه وسيرته طيبة، مؤكدًا أنه كان دائم التردد على المسجد، وكان في بعض الأوقات يؤم  المصلين لأداء الصلاة.

وفاة طالب جامعي صلاة الظهر قرية منشاة عبدالله جامعة الفيوم توفي أثناء استعداده لأداء صلاة الظهر

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