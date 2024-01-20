تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهم في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من أحمد قطب عبد السلام، ومحمد قطب عبد السلام، وعبد السلام قطب عبد السلام، وقطب عبد السلام، المقيمين بقرية النصارية بدائرة قسم شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، والمتهمين بقتل جارهم "أشرف سعيد" 40 سنة، بطلق ناري "فرد خرطوش"، لجلسة الثلاثاء القادم، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

تأجيل محاكمة المتهمين بالقتل بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

جاء ذلك في جلسة المحكمة المنعقدة بالدائرة الثامنة، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود أحداث القضية إلى منصف أبريل 2022 عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسام أنور رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، بمقتل أربعيني في العقد الرابع من العمر على يد جيرانه، ونشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية النصارية بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة إبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبينّ مقتل أشرف سعيد نعيمي، 40 عامًا، على يد محمد. ق واشقاءه، إثر طلق ناري، خلال جلسة عُرفية بحضور كبار العائلات بقرية النصارية، لحل الخلاف بين العائلتين والذي نشب قبل الإفطار بسبب لهو الأطفال.

مشاجرة بين العائلتين

وعقب مقتل أحد أفراد العائلتين، اجتمع أفراد عائلته حاملين الأسلحة البيضاء والشوم، وهرعوا إلى منزل أسرة القاتل، ونشبت مشاجرة بينهما، وقع خلالها العديد من المصابين، وحاول الجيران التدخل بينهما إلا أنّهما فشلا فأبلغا الشرطة على الفور، فيما فر القاتل هاربًا إلى خارج القرية فور ارتكابه جريمته.

السيطرة على المشاجرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة بين الطرفين، وفرضت كردونًا أمنيًا بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، كما جرى القبض على عدد من طرفي المشاجرة، فيما يكثف ضباط مركز شرطة أبشواي من جهودهما لضبط القاتل الذي فر هاربًا ومعه أداة الجريمة.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير بالإصابات وأسباب الوفاة.