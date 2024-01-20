السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جارهم في الفيوم

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من أحمد قطب عبد السلام، ومحمد قطب عبد السلام، وعبد السلام قطب عبد السلام، وقطب عبد السلام، المقيمين بقرية النصارية بدائرة قسم شرطة أبشواي بمحافظة الفيوم، والمتهمين بقتل جارهم "أشرف سعيد" 40 سنة، بطلق ناري "فرد خرطوش"، لجلسة الثلاثاء القادم، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

تأجيل محاكمة المتهمين بالقتل بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

جاء ذلك في جلسة المحكمة المنعقدة بالدائرة الثامنة، برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود أحداث القضية إلى منصف أبريل 2022 عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسام أنور رئيس مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة أبشواي، بمقتل أربعيني في العقد الرابع من العمر على يد جيرانه، ونشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية النصارية بنطاق المركز.

وانتقل ضباط مركز شرطة إبشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبينّ مقتل أشرف سعيد نعيمي، 40 عامًا، على يد محمد. ق واشقاءه، إثر طلق ناري، خلال جلسة عُرفية بحضور كبار العائلات بقرية النصارية، لحل الخلاف بين العائلتين والذي نشب قبل الإفطار بسبب لهو الأطفال.

مشاجرة بين العائلتين

وعقب مقتل أحد أفراد العائلتين، اجتمع أفراد عائلته حاملين الأسلحة البيضاء والشوم، وهرعوا إلى منزل أسرة القاتل، ونشبت مشاجرة بينهما، وقع خلالها العديد من المصابين، وحاول الجيران التدخل بينهما إلا أنّهما فشلا فأبلغا الشرطة على الفور، فيما فر القاتل هاربًا إلى خارج القرية فور ارتكابه جريمته.

السيطرة على المشاجرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة بين الطرفين، وفرضت كردونًا أمنيًا بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، كما جرى القبض على عدد من طرفي المشاجرة، فيما يكثف ضباط مركز شرطة أبشواي من جهودهما لضبط القاتل الذي فر هاربًا ومعه أداة الجريمة.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير بالإصابات وأسباب الوفاة.

تأجيل محاكمة المتهمين خلافات الجيرة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مركز شرطة أبشواى

مواد متعلقة

غدًا.. استئناف دوري كرة القدم للناشئين بالفيوم

محافظ الفيوم يُكرم العاملين بمركز سيطرة الشبكة الوطنية

محافظ الفيوم يتابع موقف التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

محافظ الفيوم يتفقد عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم.. غدًا

12 فبراير.. الحكم على قاتل محامي بـ"الفأس" في الفيوم

السجن سنة للمتهمة بقتل شقيقها في الفيوم

محافظ الفيوم يسلم سيدتين مسنتين تجاوزتا 83 عامًا شهادة محو الأمية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

التحريات تكشف سبب خناقة حمو بيكا في كافية بأكتوبر

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب