السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تقدم 19 مرشحا لانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم

19 مرشح تقدموا للانتخابات
19 مرشح تقدموا للانتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم

أعلن المهندس مصطفى مؤمن، رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالفيوم "التجديد النصفى" بقرار مجلس الإدارة، فتح باب الترشح يوم الإثنين الماضى 8 يناير 2024 ويستمر تلقي الطلبات حتى يوم الثلاثاء  2024/1/23 المقبل وتجرى الانتخابات 23 فبراير 2024 على مقاعد مجلس النقابة الفرعية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، ويتم إجراء الانتخابات في شهر فبراير المقبل، على مقاعد أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وقال المهندس مصطفى مؤمن، رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية، إن الترشح يشمل الهندسة المدنية، والمعمارية، والكهربائية، والميكانيكية.

وتم الترشح على مقعد مدنى 11 مرشحين، وعلى مقعد عمار 3 مرشحين، وعلى مقعد كهربا 2 مرشحين، وعلى ميكانيكا 3 مرشحين، منهم مرشح شعبة عامة.

وأوضح أنه سيتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون، يومى الأحد والإثنين 28-29 يناير الجاري، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقارى.

وأضاف أن شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن أن يكون المرشح مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية، موجهة لنقابة المهندسين، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة.

وأكد أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة ستتمّ بشفافية مطلقة، ونزاهة تامة وحيادية كاملة، مؤكدًا على ضرورة انتظام سير عملية الإجراءات الإدارية، وتذليل أية عقبات أمام المهندسين الراغبين في الترشح.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا لمتابعة موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وكذا متابعة تراخيص البناء، وموقف أراضي أملاك الدولة المستردة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمحافظة على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

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