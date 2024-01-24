قافلة طبية مجانية للقرى النائية لمدة يومين بمركز سنورس في الفيوم

تستقبل الوحدة الصحية بقرية منشأة سنورس بمحافظة الفيوم القافلة الطبية المجانية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة حياة كريمة وقوافل الطبية للقرى النائية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وبرئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد منسق عام إدارة القوافل الطبية بالفيوم.

وأكد الدكتور محمد حسن مدير إدارة القوافل الطبية أن القافلة سوف تشمل عددا من التخصصات الطبية، ومنها عيادات الجراحة والباطنة والعظام والنساء والأسنان، وعياده للأطفال وتنظيم الأسرة والرمد والجلديه، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية وارتداء الاطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأضاف أن القافلة سوف تشمل توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية واجراء التحاليل والآشعة والعلاج مجانا لكافة المترددين، من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات للتثقيف الصحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها، بالتعاون مع إدارة سنورس الصحية.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمتابعة موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وكذا متابعة تراخيص البناء، وموقف أراضي أملاك الدولة المستردة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالمحافظة على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.