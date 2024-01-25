الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بالفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب "ميكروباص

شهد طريق سنورس الفيوم الزراعي بالقرب من قرية الإعلام حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب وتسبب في إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من مأمور مركز شرطة أول الفيوم بمحافظة الفيوم، يفيد باستقبال مستشفى الفيوم العام 5 أشخاص مصابين بجروح إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف وتبيّن انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم سنورس الزراعي باتجاه قرية الإعلام، وذلك بسبب السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وجارٍ تحديد هويتهم وتجهيز التقرير الطبي الخاص بهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

اصابة 5 اشخاص انقلاب سيارة ميكروباص الفيوم طريق سنورس الفيوم الزراعي قرية الإعلام مستشفى الفيوم العام

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