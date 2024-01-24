مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

لقي طالب جامعي يدعى عبد الرحمن بدوي، من محافظة الفيوم مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجه ناريه بطريق الواحات بمدينه 6 أكتوبر.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول أكتوبر، يفيد ورود إخطار من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل"، على طريق الواحات بدائرة القسم، ووجود متوفي.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف الي مكان الواقعه بطريق الواحات، وتبين مصرع شاب يدعي عبد الرحمن بدوي، 21 سنة، طالب جامعي، مقيم بقريه تلات بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد، تحت تصرف جهات التحقيق.