استبعاد مديرة مستوصف الجلدية والجذام فى الفيوم لتركها العمل

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور المفاجئ على بعض وحدات إدارتي مركز وبندر الفيوم، وذلك استكمالًا للزيارات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم خدمة صحية آمنة للمريض.

حيث بدأ بالزيارة بتفقد الوحدة الصحية بمنشأة عبد الله التابعه لمركز الفيوم، وأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من خطوط السير الموجودة ولاحظ عدم ارتداء العاملين لكارت التعريف، وأفادت مشرفة التمريض بأنها تقوم بعمل كروت تعريف لجميع زملائها وستتسلمها فى اليوم التالى فأعطاها مهلة يوم للانتهاء من ذلك.

وتفقد الصيدلية واطمئن على وجود الادوية وتواجد صيدلانية وتغيب أخرى، أمر بالتحقق من خط سيرها، وتفقد الأسنان وأمر بإعادة توزيع المتغيبين دون إذن.

وقام بزيارة مفاجئة للعاملين بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، ووجه إنذار إلى الدكتور مدير إدارة البندر، وأمر بتحويل مدير المركز إلى التحقيق للتراخى فى تنفيذ تعليمات الدكتور وكيل الوزارة وظهر ذلك فى عدم إرتداء العاملين بالمركز لكروت التعريف.

بعد ذلك توجه وكيل الوزارة إلى المركز الطبي بالسد العالي، حيث وجد معظم العاملين بدون كارت تعريف، وأمر بتحويل مديرة المركزإلى التحقيق بالشئون القانونية، وتفقد جميع العيادات حيث بدأ بتفقد الاستقبال واختبر معلومات ممرضات الاستقبال وقام على الفور بصرف مكافاة شخصية فورية للممرضتين زينب محمود مصطفى وايمان عمر عبد السلام لكفاءتهما العلمية ولمعلوماتهما الصحيحة.

كما تفقد غرفة التطعيمات وغرفة الملفات والمعمل ووجد العديد من كراسي الاستقبال الزائدة عن حاجه المركز فامر سيادته مدير الشئون الادارية باتخاذ الاجراءات المخزنية اللازمة لاعادة توزيعها على أماكن الاحتياج كما أمر بالتواصل مع مهندسة الصيانة لاصلاح الاجهزة المعطلة داخل المركز وذلك خلال أسبوع.

ثم توجه بعد ذلك إلى مستوصف الجلدية والجذام التابع لإدارة الطب الوقائي، وأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف ولاحظ عدم وجود أطباء أو صيادلة فى المستوصف رغم انها الساعة الواحدة ظهرا والعمل لم ينتهى بعد فأمر على الفور باستبعاد مديرة المستوصف لتركها العمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية وكذلك جميع الاطباء والصيادلة وخصم يومين من رواتبهم جزاء مباشر لتركهم العمل وتحويل المتغيبين دون إذن إلى الشئون القانونية، والتأكيد على تقديم الاجازات الاعتيادية واعتمادها بتاريخ قبل القيام بها وتوقيع المدير عليها وختمها بالاكلاشيه الخاص بالمدير.