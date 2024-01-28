الأونروا: مياه الأمطار غمرت خيام النازحين الفلسطينيين فى رفح الجنوبية

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن مياه الأمطار غمرت خيام النازحين الفلسطينيين في رفح الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

فقدان جيل كامل من الأطفال

وأشارت "الأونروا" إلى تضاعف عدد سكان رفح أربع مرات منذ بدء الحرب، وأصبحت آلاف الأسر التي تنام على الأرض تتجمد الآن.

وأعربت المنظمة الأممية عن خوفها من فقدان جيل كامل من الأطفال الذين فقدوا دراستهم؛ بسبب استمرار العدوان المُستمر من قبل إسرائيل.