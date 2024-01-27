السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بشير جبر: ما يحدث في قطاع غزة هو تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي

غزة
غزة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن ما يحدث في قطاع غزة هو تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي، وهناك استهدافات عدة من المدفعية الإسرائيلية على المناطق الشرقية لقطاع غزة. 

وأضاف "جبر" خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك إطلاق نار متواصل من الدبابات والقذائف الإسرائيلية على المناطق المتوغلة بها، منها مدينة خان يونس ومحيط جامعة الأقصى والمنطقة الغربية، ومحيط مستشفى ناصر الطبي، الذي يتعرض لعدد من الأحزمة النارية التي يشنها طائرات الاحتلال.

نشهد دمار واسع لأجزاء كبيرة من مجمع ناصر الطبي

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، أننا نشهد دمار واسع لأجزاء كبيرة من مجمع ناصر الطبي، إضافة إلى توقفه عن العمل، ولكنه لازال يعمل بنسبة 10%، أما باقي الخدمات متوقفة للغاية، نظرًا لفقدانه القدرة على تقديم العلاجات والأدوية.

غزة تصاعد لوتيرة العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلى وتيرة العدوان الإسرائيلي تصاعد قطاع غزة بشير جبر بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية

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