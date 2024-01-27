السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحة فلسطين: 26257 شهيدًا و64797 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة الشهداء، حيث بلغت 26257 شهيدًا و64797 مصابًا منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

الحصار الإسرائيلى على مجمع ناصر الطبى 

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من فقدان تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي، وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر.

وهناك 150 كادرًا صحيا و350 مريضا ومئات الأسر النازحة بمجمع ناصر في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف.

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