الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقتل 24 عسكريًا إسرائيليًا.. أكبر حصيلة يومية لخسائر الاحتلال فى غزة

وفيات جيش الاحتلال
وفيات جيش الاحتلال

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، تقريرًا حول أكبر حصيلة يومية لخسائر الاحتلال في غزة.

 

أكبر حصيلة يومية لخسائر الاحتلال في غزة:

جنود احتياط من اللواء 261 دخلوا إلى منطقة المغازي وسط قطاع غزة.

الجنود عملوا مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مبان استعدادًا لتفجيرها.

فصائل فلسطينية أطلقت قذيفة "آر بي جي" نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين.

الفصائل أطلقت قذيفة أخرى على المبنى المفخخ ما أدى لانهيار مبنيين على من بداخلهما.

وحدة الإنقاذ 669 عملت طوال الليل لرفع الأنقاض بحثًا عن جنود مفقودين.

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