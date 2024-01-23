الثلاثاء 23 يناير 2024
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زراعة الشيوخ: القطاع يخدم 40 مليون نسمة

محمد ماهر السباعي
محمد ماهر السباعي وكيل لجنة الزراعة

قال محمد ماهر السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الفلاح ركيزة ملف الزراعة في مصر، وبالتالي كانت الدولة المصرية تحرص على تسيير كل أموره، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يخدم حوالي 40 مليون نسمة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشار "السباعي" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، إلى أن مجلس الشيوخ حرص على تناول هذا الملف، حيث جرى طرح دراسة تتعلق بالتعاونيات، وهناك بعض التشريعات التي بحاجة إلى النظر إليها بهدف دعم الفلاح.

العمل على ملف الزراعة ومتابعة كل ما يخص الفلاح

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنه يتم العمل على ملف الزراعة ومتابعة كل ما يخص الفلاح لتسيير أموره كتوفير مستلزمات إنتاج التقاوي والأسمدة، إضافة إلى كل احتياجاته، مؤكدًا أهمية إطلاق وثيقة تأمينية للفلاح بهدف مساندة الفلاح ودعمه لكي يستمر في هذه المنظومة، وبالتالي خلق مجتمع زراعي متماسك.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أهمية البحث العلمي في قطاع الزراعة، لافتًا إلى أن المراكز البحثية الموجودة داخل مصر حريصة بشدة على استنباط العديد من السلالات والتقاوي القادرة على مقاومة التغيرات المناخية بشكل كبير، سواءً ارتفاع درجات الحرارة أو الجفاف وغيرهما.

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