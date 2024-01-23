أوكرانيا: إسقاط 21 مُسيّرة من أصل 41 أطلقتها روسيا صباح اليوم

أعلنت أوكرانيا عن إسقاط 21 مُسيّرة من أصل 41 أطلقتها روسيا صباح اليوم، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

سيطرة القوات المسلحة الروسية على قرية كراخمالنويه

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن سيطرة القوات المسلحة على قرية كراخمالنويه في اتجاه كوبيانسك بخاركيف شرق أوكرانيا.

وصدّت القوات الروسية 3 هجمات شنتها مجموعات تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وفي عدة مناطق بمقاطعة زابوريجيا، بينما بلغت خسائر أوكرانية أكثر من 110 عسكريين و5 مركبات، بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي 20".