كاتب يوضح تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55 (فيديو)

تحدث الكاتب والروائي رامي حمدي، عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، قائلًا: إن إعادة إحياء التراث المصري هو تحقيق للنصف الثاني من شعار المعرض هذا العام وهو "مفهوم الكلمة".

وأضاف "حمدي"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن حق الكٌتاب المؤثرين في الماضي أن نصون الكلمة، ولابد من تحقيق ذلك بشكل جيد، مؤكدًا أن الصورة العامة للمعرض مبهجة جدًا.

الهيئة العامة للكتاب تقدم مجلدًا لأعمال طه حسين

وأشار الروائي إلى أن الهيئة العامة للكتاب تقدم هذا العام مجلدًا لأعمال طه حسين، وأيضًا كتبًا متخصصة لدراسات طه حسين، وهذا يساعدنا في الإطلاع على ما فاتنا، بينما تصدر دار نهضة مصر للنشر الأعمال الخاصة بطه حسين وأنيس منصور ويحيى حقي.

وأوضح أن دار ديوان للنشر تقوم بإعادة تجديد تراث نجيب محفوظ، وهو مشروع مهم جدًا، لأنه تم العمل على الأغلفة، خاصة أن الجيل الجديد اهتمامه الأكبر يكون بالصورة، وهى مدخل مهم لتبسيط الأدب وإعادة تقديمه بشكل حديث ومناسب للمرحلة.