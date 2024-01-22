بينها "مذكرات محمود غزالة" لعبد الرحيم كمال.. إصدارات الكرمة بمعرض الكتاب

تصدر دار الكرمة للنشر رواية “موت العالم... المعروفة شعبيًّا بمذكرات محمود غزالة”، للكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، في فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

إصدارات الكرمة الروائية بمعرض الكتاب

حيث تطرح دارالكرمة للنشر، خلال معرض القاهرة للكتاب 2024، العديد من الأعمال الروائية، منها رواية للكاتب الكبير محمد سلماوي، بعنوان “أوديب في الطائرة”، وفيها يصور لنا “سلماوي” المواجهة بين الحاكم والشعب من خلال قالب فني مبتكر يمزج فيه بحِرفية بين التراجيديا الإغريقية المتمثلة في أسطورة أوديب واللعنة التي جلبها على البلاد بجريمته النكراء، وبين ثورتنا الشعبية القريبة التي غيرت مجرى تاريخنا المعاصر، وبذلك يضفي على أحداث هذه المرحلة الفاصلة في تاريخنا الحديث بُعدًا مأساويًّا نادرًا

وللكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، تصدر الكرمة للنشر، رواية “موت العالم... المعروفة شعبيًّا بمذكرات محمود غزالة”.

تتناول الرواية حكاية سجين يقضي مدة محكوميته، ويجد في زنزانته رواية بلا غلاف وبلا اسم لكاتبها ولا للدار ناشرتها ولا رقم إيداع، إلا أنها تصير رفيقة زنزانته بل والشعلة التي تنير له ظلمتها.

وللكاتب الشاب إبراهيم أحمد عيسي، تطرح الكرمة للنشر، رواية “رجال وآلهة”، تدور أحداثها في مصر غير التي نعرفها الآن، وفي أثناء فترة عصيبة وضبابية لم يصلنا منها إلا القليل، حيث يدور صراع بين كهنة آمون وجيش مملكة تهوي إلى الفوضى بعد موت ملكها.

في حين نتابع مع تحوتي بحثه عن قاتل مَلكه في حبكة تشويقية مثيرة، نتعرف على صاحبه حور حتب الرسام، والكاهنة نخ تي وما تخفيه من أسرار، وغريب الأطوار كا سرقت وصراعه مع الآلهة؛ إنهم بشر مختلفون جمعتهم الأقدار، على الرغم من تباين رؤاهم ومبادئهم ونظرتهم إلى الحياة، داخل إطار درامي اجتماعي، ورؤى فلسفية حول الحياة والموت، والآلهة والبشر، والخير والشر، وأساطير القدماء.

ومن أدب الجريمة تطرح الكرمة للنشر أيضا بالمعرض رواية للكاتب أحمد حسين أبو الرجال، بعنوان “تذكر 36”، وفي هذه الرواية يعود الكاتب ليكشف لنا جانبًا بعيدًا ومظلمًا في النفس البشرية، والخيط الرفيع بين العلم والوهم، وليجيب عن السؤال الأهم: متى يصبح الوهم أقوى من الحقيقة؟

وللكاتب السوري سومر شحادة والحائز علي جائزة نجيب محفوظ 2021، تطرح الكرمة للنشر، روايته “الآن بدأت حياتي”.

وتتناول الرواية موت المحامي السوري الناجح يوسف، فجأة، وقبل هجرته مع زوجته إلى أمريكا، هل انتحر، أم قُتل، أم كان موته حادث قضاء وقدر؟

تحقق الشرطة مع من حوله: صديقه المقرب إياس، وصديقة عائلته لين، وزوجته ريما ووالدتها... فنكتشف من خلال الرواية، التي تدور أحداثها خلال يوم واحد، مفاجآت غير متوقعة، ومجتمعًا يخفي أكثر مما يظهر.

كما تطرح الكرمة للنشر، في معرض الكتاب، عدد جديد من العناوين المترجمة في نسختها العربية، من بينها: رواية “محادثة ليلية”، للكاتبة الإيطالية ساشا ناسبيني، وترجمة أماني فوزي حبشي.

تنطلق أحداث الرواية من محادثة عابرة ذات مساء للطبيب البيطري حول دجاجتها المفضلة تتخذ فجأة منعطفات كثيرة وغير متوقعة، يُزاح فيها الستار عن علاقات قديمة متشعبة تحمل في طياتها كثيرًا من الخبايا والأسرار، وتُفتح من جديد دفاتر قديمة وحسابات لم تُغلق آنذاك. فنجد أنفسنا أمام حوادث غامضة، وقصص حب ضائعة، وفرص مهدرة، وجروح لم تلتئم قَطُّ.

ومن الأعمال المترجمة أيضا عن الكرمة للنشر، رواية “جمعية جيرنزي للأدب وفطيرة قشر البطاطس” للكاتبتين ماري آن شيفر وآني باروز، وترجمة إيناس التركي.

ومن اليابان، رواية للكاتب كيئتشيرو هيرانو، بعنوان “أحد الرجال”، ترجمها عن اليابانية مباشرة ميسرة عفيفي. يبحث كيئتشيرو هيرانو في الرواية عن الهوية، وغموض الذاكرة، والحكايات التي نحيا ونموت بها، والتصالح بين مَن كنت تأمل أن تكونه ومَن أصبحته في الواقع.

رواية “المكتبة المتنقلة” لــ كريستوفر مورلي، عن قصة بائع كتب متجول والحب غير المتوقع الذي يجده عندما يبيع مكتبته المتنقلة المليئة بالمشاعر المؤثرة. وترجمة إيناس التركي.

وبترجمة من الألمانية مباشرة للعربية رواية “القفزة” للكاتبة السويسرية سيمونه لابرت، ترجمة سمير جريس.

رواية “الميراث والوصية”، للكاتبة النرويجية فيجديس يوت، ترجمة شيرين عبد الوهاب وسها السباعي.

بالإضافة إلي الروايات المترجمة، تطرح أيضا الكرمة للنشر، عدد من كتب التنمية الذاتية والعامة ومنها: “أبناء بالغون لوالدين غير ناضجين عاطفيًّا.. التعافي من والدين متباعدين أو رافضين أو منغلقين على ذاتيهما” من تأليف دكتورة ليندزي س. جيبسون، وترجمة سها السباعي.

كتابين من تأليف يوجين ثاكر: “قديسو التشاؤم”، و"في التشاؤم" والكتابين من ترجمة أنور الشامي.

وللناشطة النسوية نولة درويش، تصدر الكرمة للنشر، مذكراتها المعنونة بـ “وأجمل الذكريات ستأتي حتمًا”.



وللكاتب الصحفي صلاح عيسي، يصدر كتاب “عبد الرحمن الجبرتي.. الانتلجنسيا المصرية في عصر القومية”، وديوان أشعار بالعامية المصرية بعنوان “وضع محرج” لعمر طاهر.