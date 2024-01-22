"لغز غرفة الملابس".. تكشفه الكاتبة بسمة صبحى بمعرض القاهرة للكتاب

"لغز غرفة الملابس"، كتاب تشارك من خلاله الكاتبة بسمة صبحي، في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تنطلق فعالياته الأربعاء المقبل 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

لغز غرفة الملابس تكشفه الكاتبة بسمة صبحي

وحول مؤلفها الرياضي الأحدث لغز غرفة الملابس، والصادر عن دار سين للنشر، قالت الكاتبة بسمة صبحي في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: غرفة الملابس هي المكان الأهم والأخطر بالنسبة للرياضيين وخاصة نجوم كرة القدم، حيث تشهد الكثير من المشاعر والانفعالات والمشادات والمشاكل ومشاهد الاحتفالات الصاخبة ونوبات البكاء الشديدة والنكات والضحكات التي تخرج من القلب، كما أنها تكون شاهدة دائمًا على خطط المدربين وأفكارهم العبقرية والتي يمكن أن تقلب أي مباراة رأسًا على عقب في لحظة.

وتضيف “صبحي” حول كتابها لغز غرفة الملابس: صداقات جميلة يتم تكوينها في غرفة الملابس وصراعات قوية أيضًا يمكن أن تحدث في نفس المكان وذلك نظرًا لكونه يحتوي على مزيج من الشخصيات المختلفة الطباع الذين ينتمون لثقافات متنوعة وأعمارهم متفاوتة ولديهم هوايات مختلفة ومن هنا تأتي صعوبة السيطرة على تلك الغرفة المُغلقة بواسطة المدير الفني فإما يستطيع أن يُخرج فريقًا متماسكًا وهناك كيمياء بين لاعبيه أو فريقًا مُتخاذلًا لا يرغب في الفوز وغير قادر عليه.

وتستطرد بسمة صبحي: ويقول الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان: "ما يحدث في غرفة خلع الملابس يبقى هناك".. ولكن هذا الأمر أصبح صعبًا للغاية بل مستحيلًا في ظل التغيرات الكبيرة التي حدثت في عالم كرة القدم مع دخول التكنولوجيا والأموال بكثافة لهذا العالم الذي كان يعتبر غرفة الملابس مكانًا محظورًا على الجميع ما عدا أفراد الفريق.

وعن الصعوبات التي واجهتها في هذا المجال خاصة خلال تجميعها لمادة كتابها لغز غرفة الملابس، أوضحت “صبحي”: في البداية هي رفض المجتمع للبنت التي تعمل في مجال له علاقة بكرة القدم، لأنها من وجهة نظر ناس كتير هي “مسترجلة” لكن الأموار حاليًا تحسنت كتيرا.

أيضا السخرية والتهكم بعبارات مثل: “أنتي مكانك المطبخ” التي ما زالت تقال حتي الآن لكن في النهاية يجب أن نستمر أيًا كانت الصعوبات.. أنا مهتمة جدًا بنشر فكرة الثقافة الرياضية في مصر وهذا من أول كتاب أصدرته في 2014 بعنوان “محطات رياضية”.

كتاب لغز غرفة الملابس

مباحث كتاب لغز غرفة الملابس

ويضم كتاب لغز غرفة الملابس، مباحث: الهينشا ــ تحت السيطرة - أحضر جاتوزو معك - غرور وقيادة - تلك الهدية من زيدان - دخلها طفلًا وخرج منها رجلًا - الإجابة في غرفة الملابس - القبطان أخر من يخرج من القارب - جوارديولا ملك غرفة الملابس - دقيقة حداد على كيليان مبابي- كيف تُزعج الفريق المنافس في غرفة الملابس؟ - أجواء جنائزية في غرفة الملابس - لصوص غرفة الملابس - مغامرة جوزيه مورينيو للوصول لغرفة الملابس - غرفة ملابس البلانكو - أين تذهب قمصان اللاعبين بعد المباريات؟ - لماذا يبقى اللاعبين داخل غرفة الملابس بين شوطي المباراة؟ - الحرب الروسية الأوكرانية تُلهب الجروح في غرفة الملابس - غرفة الملابس كانت شاهدة على حلاقة شعر بيكهام بالكامل - نايكي تمنع حدوث فضيحة كبري - السر وراء معجزة إسطنبول - سحر وشعوذة في غرف الملابس- حدث في غرفة الملابس - الأموال تُنهي خصوصية غرف الملابس.

مؤلفات الكاتبة بسمة صبحي

والكاتبة “بسمة صبحي”، مؤلفة كتاب لغز غرفة الملابس، من مواليد 22 ديسمبر 1990 بالقاهرة. خريجة كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2012.

بدأت قصتها مع الكتابة عام 2010 عبر مجلة كلمتنا حيث عملت لمدة 5 أعوام في القسم الرياضي بالمجلة وعملت في العديد من المواقع الإلكترونية كمحررة أخبار رياضية.

وتُعد بسمة صبحي أول فتاة مصرية تنشر كتاب رياضي وذلك في عام 2014 بعنوان "محطات رياضية"، ثم صدر لها ستة كتب أخري هي: "ريمونتادا" عام 2018 و"حكايات أهلاوية" عام 2019 و"سر الأهلي" عام 2020 و"وجبات أهلاوية خفيفة" عام 2021 و"المُعلقة.. الكنيسة الطائرة" عام 2021 أيضًا و"حبيبتي كرة القدم" عام 2023 و"لغز غرفة الملابس" هو الكتاب الثامن لها.