الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتبة جمال حسان في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية غدًا

الكاتبة جمال حسان
الكاتبة جمال حسان

تحل الكاتبة جمال حسان، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، وذلك في السابعة من مساء غد الإثنين 22 يناير الجاري.

مسيرة الكاتب جمال حسان بورشة الزيتون

تستضيف ورشة الزيتون الأدبية، بمقرها الكائن في حزب التجمع فرع شرق القاهرة بشارع الشهيد أحمد منسي بسراي القبة، الكاتبة جمال حسان، الروائية والقاصة، واستشاري الطب النفسي في إنجلترا، في لقاء حول مسيرتها الإبداعية وقراءة في أعمالها الأدبية السردية الروائية والقصصية.

ويشارك في الاحتفاء بالكاتبة جمال حسان، وتقديم مداخلات وشهادات حول تجربتها الأدبية، كل من أعضاء ورشة الزيتون الأدبية: الكاتب الروائي دكتور محمد علي إبراهيم، الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب أسامة ريان، ويدير اللقاء الكاتب شعبان يوسف.

إطلالة على إبداعات الكاتبة جمال حسان

والكاتبة جمال حسان، درست الطب النفسي، بكلية الطب في جامعة عين شمس، ونالت الزمالة البريطانية في الطب النفسي، وتعيش حاليا في بريطانيا.

في تجربة الكاتبة جمال حسان الإبداعية العديد من الأعمال الأدبية، والتي تتوزع بين القصة القصيرة والرواية. بدأت مشوارها الأدبي بإصدار المجموعة القصصية “عصف اليقين” عام 1996، ومن ثم توالت أعمالها السردية، فصدر لها عن الدار المصرية اللبنانية في العام 1999 رواية “للحقيقة ألف وجه”، أعقبها في العام التالي 2000 وعن نفس الدار ــ المصرية اللبنانية ــ رواية “بنات … بنات”.

ومن إبداعات الكاتبة جمال حسان أيضا: “في أعماق الرجل البهي” رواية عن المصرية اللبنانية 2003 ــ “شهريار ينتظر” 2006 عن الدار المصرية اللبنانية ــ “سندس والملك” مجموعة قصصية عن الدار المصرية اللبنانية أيضا وصدرت عام 2009 ــ “التفاؤل والطاقة الخلاقة أيام التحرير” كتاب بحثي وصدر عن المجلس الأعلي للثقافة عام 2012 ــ “ولي بين الضلوع دم ولحم”، مجموعة قصصية عن دار ميريت للنشر وصدرت عام 2014 ــ رواية “وديعة” وصدرت عن دار العين للنشر عام 2015.

ونشرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، لـ الكاتبة جمال حسان، ثلاث روايات تاريخية عن مقاومة أهالي مدن القناة عبر الحروب المتتالية وهي: “بورفؤاد 1973” وصدرت عام 2016 ــ رواية “الطريق إلي بودابست.. وقائع سنوات الجمر” وصدرت عام 2017 والرواية الثالثة بعنوان "من شدوان إلي بورتوفيق.. وقائع سنوات الجمر” وصدرت عام 2018. وعن دار بتانة للنشر صدر لها أيضا مجموعة قصصية في العام 2017 بعنوان “ظمأ العيون”.

كما نشرت دار النسيم للنشر للكاتبة جمال حسان روايتين وهما: “نساء الهلباوي.. سيرة محامي حادثة دنشواي” وصدرت عام 2019. وفي العام 2020 طرحت لها دار النسيم أيضا الرواية الثانية والمعنونة بـ “1956”. 

الكاتبة جمال حسان ورشة الزيتون الأدبية ولي بين الضلوع لحم ودم سندس والملك في أعماق الرجل البهي للحقيقة ألف وجه

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