الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ تمويل يتحدث عن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الصناعي (فيديو)

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج الصناعي، قائلًا: إن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، باعتباره واحدًا من ضمن 3 قطاعات تعمل الحكومة على تطويرهم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار الإصلاح الهيكلي.

وشدد إبراهيم، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، على ضرورة ارتفاع معدل النمو الفصلي بالقطاع الصناعي وزيادته، لأنه يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة النمو.

قطاعي الزراعة والصناعة يحققان الدخل للمواطنين

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن قطاع الصناعة جنبًا إلى جنب مع قطاع الزراعة يمثلون أهمية كبرى في ظل عدم استقرار القطاعات الأخرى.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن قطاعي الزراعة والصناعة المنوط بهما توفير الكثير من فرص العمل، وتحقيق الدخل للمواطنين، إضافة لدورهما في زيادة القاعدة الإنتاجية، وبالتالي التقليل من الاستيراد وزيادة أرقام الصادرات.

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