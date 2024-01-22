السفير حسام زكي: العدوان الإسرائيلي يحكم حصاره الوحشي على غزة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن العدوان الإسرائيلي يحكم حصاره الوحشي على غزة، ويحصر أهلها بين موتًا بالقصف والرصاص، وآخر بالجوع والمرض، تأكيدًا على الإمعان بطوائع حرب الإبادة، والانتقام المروع، وتحدي لإرادة المجتمع الدولي والإنساني يتجاوز مجرد الاستهتار بالقوانين والقيم الدولية والشرائع السماوية لاستحضار صور الوحشية لمرحلة ما قبل عصر الحضارة.

وأضاف زكي، خلال كلمته باجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، اليوم، أن الوضع الكارثي بكل معانيه وأبعاده بصورة عاجلة ومٌلحة على الضمير الإنساني والمجتمع الدولي لقيمه وقوانيه ونظمه، ووجوب التحرك الفوري والفعال لوقف حرب الإبادة، وحفظ الحياة بوقف الحرب، وتوفير أسباب العيش بمختلف أشكال الإغاثة الإنسانية.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن أولويات اليوم قبل الغد، وأولويات الآن هي مضاعفة الجهود وإتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف هذه الجريمة المتمادية، وإنقاذ ما تبقى، ما يجعل من التقاعس عن وقفًا فوري لهذه الحرب التدميرية تماهًا مباشر معها، ودعمًا بالاشتراك باقتراف جرائمها، خاصة أن حرب الإبادة المتواصلة لم تسقط من أهدافها ومحاولاتها المستمرة ارتكاب جريمة التهجير القسري.