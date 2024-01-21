حركة حماس تكشف عن أبرز مطالبها ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر

طالبت حركة حماس، اليوم الأحد، وقف العدوان الإسرائيلي فورا على قطاع غزة، والعمل الفوري على وقف الجرائم والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء والشيوخ، وفتح المعابر، وفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات وتوفير كل مستلزمات الإيواء وإعادة الإعمار.

كما طالبت حركة حماس، في إصدار لها اليوم يحمل اسم "هذه روايتنا.. لماذا طوفان الأقصي؟"، بضرورة العمل على معاقبة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا على احتلاله، وكل ما ترتب عليه من معاناة وضحايا وخسائر، والسعي لدفع الاحتلال أثمان جرائمه في قتل المدنيين، وأثمان تدميره للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحية وغيرها.

حماس تدعو إلى دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي

ودعت حركة حماس إلى دعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، باعتبارها حق مشروع وفقا القانون الدولي وكل الشرائع والأديان.

كما دعت حماس دول العالم الحر، ولا سيما الدول والشعوب التي كانت مستعمرة أو محتلة وتدرك تماما معاناة الشعب الفلسطيني، وخصوصا دول الجنوب العالمي، وكل دولة وهيئة ترفض الظلم وتؤمن بالعدالة، إلى أخذ موقف جاد وفعال ضد ازدواجية المعايير التي تمارسها القوى الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وإلى إطلاق حركة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على العدالة والمساواة وحق الإنسان في الحرية والحياة الكريمة.

كما أكدت حماس ضرورة وقف القوى الكبرى عن توفير الغطاء للكيان الصهيوني وكأنه دولة فوق القانون، فقد تسبب هذا السلوك الظالم بإعطاء هذا الكيان على مدى 75 عاما الضوء الأخضر لممارسة أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وندعو دول العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، إلى الإعمال الفوري والجاد للقرارات الدولية والأممية التي اتخذتها لإنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة في أرضه ومقدساته.

وطالبت حركة حماس برفض أي َمشاريع دولية وإسرائيلية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال وبما يكرس والسعي الجاد بدلا من ذلك لإجبار الاحتلال علي الانسحاب.

وشددت حركة حماس على ضرورة الوقوف في وجه محاولات تهجير فلسطينيي الداخل وفلسطينيي 1948،والضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع إيقاع نكبة جديدة بهم فلا تهجير لسيناء أو الأردن أو أي مكان وإذا كان ثمة انتقال لاجئين.

ودعت حركة حماس إلى مواصلة الضغوط الشعبية عربيا وإسلاميا ودوليا لإنهاء الاحتلال وتفعيل حركات رفض التطبيع وحركات مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية.