الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاحتلال: وفاة رقيب إسرائيلى نُقل جثمانه إلى غزة بعد أحداث 7 أكتوبر

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وفاة رقيب إسرائيلي نُقل جثمانه إلى غزة بعد مقتله خلال أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الرائد شاي ليفنسون، 19 عامًا، كان من مجتمع جفعات أفني في شمال إسرائيل وخدم في الكتيبة 77 من اللواء 7، وكان بين المحتجزين في غزة.

ويعتقد أن ما يقدر بنحو 104 رهائن تم احتجازهم في 7 أكتوبر، ما زالوا على قيد الحياة في غزة، وفقًا لأحدث الأرقام الإسرائيلية، والتي كانت متقلبة في بعض الأحيان بناء على معلومات استخباراتية جديدة، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

فيما نشر الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، لقطات مصورة لنفق في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث قال إن حماس احتجزت حوالي 20 محتجزًا في أوقات مختلفة.

وقال الاحتلال، إن النفق يقع في وسط خان يونس ويمتد حوالي 830 مترًا (0.51 ميلا) وعلى عمق 20 مترًا (66 قدمًا).

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