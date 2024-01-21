السيسى لرئيس الصومال: "محدش يقدر يجرب مصر وبفضل الله نحن معكم"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أنّ مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنه.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي، اليوم: "محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاؤها طلبوا منها التدخل".

ووجّه الرئيس السيسي حديثه للرئيس الصومالي قائلًا: "اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار".