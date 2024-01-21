الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مؤسس "العالم يحتاج لأب": المبادرة تتضمن ورش ومعسكرات تخييم للآباء للانخراط بشكل أفضل في حياة أبنائهم

مبادرة العالم يحتاج
مبادرة العالم يحتاج إلى أب

قال المهندس باسم عبد الملك، مؤسس مبادرة "العالم يحتاج إلى أب" في مصر، إن المبادرة تتضمن ورش وفاعليات ومعسكرات تخييم للآباء للانخراط بشكل أفضل في حياة أبنائهم وأطفالهم، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأسست في أكثر من 101 دولة، وجرى تأسيسها في جنوب أفريقيا.

وأضاف عبد الملك، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن المبادرة انتشرت بصورة كبيرة في آخر 10 سنوات، معقبًا: "بدأناها في بيتنا ومع زوجاتنا وأولادنا، ووجدنا أن النتيجة فعالة ونجاحها مبهر للغاية". 

نجاح الأب لا يُقاس

وتابع: "نجاح الأب لا يُقاس، حيث لا يحصل على قيمته الحقيقية بشكل كبير، ولكن عندما يفشل الأب في أسرته فإنه لا يشعر بطعم نجاحه الاجتماعي والمهني، وهناك دراسات كثيرة حول العالم أثبتت أن المشكلات التي يواجهها العالم في هذه الأيام هي الأسر المختلة التي أساسها غياب الأب وجهله لدوره". 

وأوضح مؤسس مبادرة "العالم يحتاج إلى أب"، أن توفير الاحتياجات المادية من الأدوار المهمة للأب، ولكن ثمّة احتياجات أخرى لبناء شخصية واعية وناجحة وتفهم احتياجات أبنائها النفسية والعاطفية والاجتماعية والعقلية.

العالم يحتاج إلى أب مبادرة العالم يحتاج إلى أب المهندس باسم عبد الملك ورش وفاعليات ومعسكرات

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