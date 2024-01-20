مدبولي: طفرة كبيرة في حصول الشباب على وظائف شديدة التميز بشركات عالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إننا رأينا تدريب وتأهيل الشباب على الوظائف الجديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أننا شهدنا طفرة كبيرة جدًا فيما يخص الحصول على وظائف شديدة التميز في شركات عالمية، ويكون العائد المادي للشاب المصري مرتفع جدًا، مقارنة بالوظائف التقليدية.

تعليم فكرة البرامج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة حياة كريمة بأسوان، اليوم، أننا قابلنا شباب من خريجي كليات التربية والتجارة والهندسة وقسم اللغة العربية بجامعة الأزهر، مشجعًا الشباب المصري على البحث عن فرص العمل المتاحة من خلال دورات العمل التدريبية، وتعليم فكرة البرامج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، والعمل مع شركات عالمية ودولية في هذا الشأن.

وتابع: استمعت لتجارب ناجحة جدًا من شابات من أسوان والصعيد، يعملون أونلاين مع شركات دولية خارج مصر، وأيضًا في القاهرة، موجهًا رسالة للشباب المصري قائلًا: "مش مهم أنا خريج كلية إيه، ولا تعليمي إيه ولا تخصص الجامعة، لكن إزاي ممكن أخد قرار بالحصول على دورات تدريبية بعد التخرج، والتأهيل في مجالات يتوفر بها فرص العمل".