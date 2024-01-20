السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل دعوة مصر لحركة عدم الانحياز للتمسك بمواقفها التاريخية (فيديو)

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن قمة "عدم الانحياز" تأتي في توقيت يواجه فيه العالم الكثير من القضايا والتحديات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف حليمة، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم، أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث خلال القمة في هذا الصدد، مؤكدًا أن مصر تدعو للتمسك بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة.

التأكيد على مبادئ إحياء عدم الإنحياز

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن أبرز ما ورد في خطاب الوزير المصري هو التأكيد على مبادئ إحياء عدم الإنحياز، التي تقوم على أساس عدم التدخل في الشأن الداخلي، وأن يكون هناك احترام لسيادة الدول كافة.

حركة عدم الانحياز دول عدم الانحياز تفاصيل دعوة مصر مصر مواقفها التاريخية السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية

مواد متعلقة

الخوف من الانقراض.. دوافع التصويت فى الانتخابات الأوروبية (فيديو)

رئيس "الدستورية العليا": المحكمة أرست 20 مبدأ أبرزها الفصل بين السلطات

المستشار بولس فهمى: المحكمة الدستورية تتخذ الدستور نبراسًا لأحكامها

"دُمر بشكل كامل".. آخر مستجدات استهداف إسرائيل لمبنى سكنى فى دمشق (فيديو)

الهباش: إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها.. وإذا دخلت حربًا بمفردها ستُهزم

انخفاض إجمالي عدد سكان الصين جراء كورونا (فيديو)

القاهرة الإخبارية: سماع دوى صافرات الإنذار بمستوطنات الاحتلال على الحدود مع لبنان

حركة الجهاد تنفى استهداف أمينها العام فى غارة إسرائيلية على دمشق

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في مصر.. سعر الذهب اليوم عالميا بالدولار السبت 20-1-2024

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافي وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب