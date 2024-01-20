تفاصيل دعوة مصر لحركة عدم الانحياز للتمسك بمواقفها التاريخية (فيديو)

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن قمة "عدم الانحياز" تأتي في توقيت يواجه فيه العالم الكثير من القضايا والتحديات، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف حليمة، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم، أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث خلال القمة في هذا الصدد، مؤكدًا أن مصر تدعو للتمسك بمواقفها التاريخية للتنديد بالممارسات الإسرائيلية غير المشروعة.

التأكيد على مبادئ إحياء عدم الإنحياز

وأوضح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن أبرز ما ورد في خطاب الوزير المصري هو التأكيد على مبادئ إحياء عدم الإنحياز، التي تقوم على أساس عدم التدخل في الشأن الداخلي، وأن يكون هناك احترام لسيادة الدول كافة.