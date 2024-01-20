السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الهباش: إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها.. وإذا دخلت حربًا بمفردها ستُهزم

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: إن إسرائيل ما زالت مستمرة في جميع أنواع العداء والقتل والترهيب ومنع دخول الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة، ونريد أن نرى إجراءات حقيقية من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ المدنيين، منوهًا بأن إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها، وإذا دخلت حربًا بمفردها ستُهزم.

وأضاف الهباش، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المجتمع الدولي إذا لم يتدخل لوقف العدوان على غزة فإن الصراع لن يقف عند حدود المنطقة، لافتًا إلى أن المأساة الإنسانية تتفاقم في القطاع، والسكان محشورون بين القصف الإسرائيلي ونقص الماء والغذاء والكهرباء لأكثر من مائة يوم.

2 مليون و400 ألف إنسان يواجهون الموت في كل لحظة

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن حجم الاحتياجات التي تدخل للقطاع لا يتجاوز 8% من احتياجات المدنيين، فهناك 2 مليون و400 ألف إنسان يواجهون الموت في كل لحظة بفعل القصف الإسرائيلي والعدوان المستمر، وأيضًا نقص الغذاء والماء والدواء، وأيضًا انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين في ظل انعدام كل الظروف الإنسانية الطبيعية.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لا يزال يواجه الموت، لافتًا إلى أن رئيس العدوان الإسرائيلي يتغذى على العدوان، واستراتيجيته قائمة على استمرار العدوان وتوسيع رقعة الصراع.

إسرائيل إسرائيل غير قادرة على حماية نفسها إذا دخلت حرب ا بمفردها ستهزم الهباش محمود الهباش الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

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