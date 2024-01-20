رئيس "الدستورية العليا": المحكمة أرست 20 مبدأ أبرزها الفصل بين السلطات

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تمكنت من إرساء 20 مبدأ وهي الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة في القضاء، وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، وتكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وحماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، وحماية الملكية الفكرية، والحق في التظاهر.

وأشار فهمي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، إلى أن المحكمة أرست مبادئ حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ورعاية الدولة للشباب والنشء، ورعاية مصالح المصريين في الخارج، وحريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا.

وتابع: "أيضًا التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، واختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية".

ولفت رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه تم إرساء مبدأ الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن مشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.