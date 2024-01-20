"دُمر بشكل كامل".. آخر مستجدات استهداف إسرائيل لمبنى سكنى فى دمشق (فيديو)

رصد خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، آخر مستجدات استهداف مبنى سكني في دمشق، قائلًا: إنه تم استهداف مبنى سكني مكون من 4 طوابق بالعاصمة دمشق، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى.

وأضاف هملو، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه تم التواصل مع الجيران القاطنين بالمنطقة، وأشاروا إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وتجري الآن إزالة الركام من المبنى.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق أن هناك شائعات ترددت بدمشق عن استهداف مبنى يخضع لحركة الجهاد الإسلامي، وأن من بين القتلى زياد نخال الأمين العام للحركة، لكن تم التواصل مع الحركة ونفت هذا الاستهداف.

المنطقة سكنية بامتياز ولا يوجد بها مقرات عسكرية

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق إلى أن المنطقة سكنية بامتياز، ولا يوجد بها مقرات عسكرية، وإنما عدد كبير من السفارات العربية والدولية، وربما هناك شقق سكنية تتبع لأشخاص مدنيين، أو تابعة للحكومة السورية، أو لجهات أخرى من الفصائل الفلسطينية، فكل الاحتمالات مفتوحة.

وتابع: لم يصدر حتى الآن البيان الرسمي أو معلومات مؤكدة من وزارة الدفاع السورية، أو وزارة الداخلية السورية، مؤكدًا أن المبنى دُمر بشكل كامل جراء القصف الصاروخي الإسرائيلي.