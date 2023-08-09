الكنيسة تطلق مؤتمر "العالم يحتاج إلى أب" 14 سبتمبر

تنطلق فعاليات مؤتمر “العالم يحتاج إلى أب - الآباء و الأبناء”، برعاية الأنبا دانيال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي وتوابعها، وذلك بالتعاون بين معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي وحركة العالم يحتاج إلى أب، في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر المقبل.

ويناقش المؤتمر عدة موضوعات تخص الأسرة والأبوة، من خلال حضورعدد من خبراء المشورة النفسية والأسرية، ومن بينها موضوع “القدوة لدى الأبناء” وكيف يكون الأب قدوة لأطفاله.

ويطلق المؤتمر فكرة للتقارب بين الآباء والأبناء بعنوان" رحلة مع ابني " تهدف إلى التقرب إلى الأطفال، دونمرافق بالعائلة، لكي يتعرف الأب على مشاعر أبنائه، خاصة في مراحل الطفولة والمراهقة.

يذكر أن معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي أطلق خدمة خاصة للرجال، بعنوان “خدمة الرجولة والأبوة ”، والتي تهدفإلى تصحيح المفاهيم عن الأبوة لدى الرجال، وعدم اقتصارها على الجوانب المادية فقط، بل تركز على اهمية التعبير عن المشاعر، وضرورة التعرف على مشاعر الرجال والتعامل معها بشكل سليم وفقاً لأسس نفسية.

وتهدف حركة "العالم يحتاج إلى أباء" إلى أن يتسم جميع الآباء بالنضج ليخرج للعالم طفل سوي نفسيًا واجتماعيًا، وأن يكون الأب مُتاحًا ومُكرسًا أوقاته لأبنائه، وأن يكون مُتعلمًا مواكبًا لجيل أبنائه، وتحلم المبادرة بأن يكون هناك رخصة للأبوة بحلول عام 2030، يحصل عليها من يجتاز اختبارات معينة تحددها الدولة.



وتقوم الحركة بالتوعية، عبر صفحتها الرسمية بعدة موضوعات عن علاقة الأطفال بأبائهم، ودائرة الأقارب، والحذر من تعرض الأطفال للتحرش خلال فترة طفولتهم، وأهمية الإستماع إلى مشكلات الطفل والشاب المراهق، لكي تكون الأسرة هيمصدر الامان الأول لأبنائها، كما تركز الحركة على أهمية عدم التمييز في التعامل بين الأشقاء في نطاق الأسرة، لضمان تنشئة أطفال أسوياء.