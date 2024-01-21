الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى الليل (فيديو)

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، وأيضًا ارتفاع في قيم الحرارة، حيث تكون درجات الحرارة خلال فترة النهار أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 6 درجات، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أننا نتأثر بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، بجانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بشكل كبير، خاصة القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد.

انخفاض شديد في قيم درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أننا نشهد انخفاضًا شديدًا في قيم درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث يسود طقس شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأنه متوقع اليوم فرص سقوط أمطار على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية ومطروح والسلوم، إضافة إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة.

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