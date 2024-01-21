"أشبال مصر الرقمية".. فاطمة أحمد محمد تكشف كواليس لقائها برئيس الوزراء (فيديو)

كشفت فاطمة أحمد محمد، إحدى المستفيدات من مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، تفاصيل لقائها برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء زيارته محافظة أسوان، قائلة: "المبادرة عرفتنا على 5 مجالات مثل تحليل المعلومات والذكاء الاصطناعي، وبدأت الدراسة من مستوى 2".

وأضافت محمد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم: "طوال الشهر ندرس الكورسات بمفردنا، فهي متاحة للجميع، وفي كل أسبوع نحصل على جلسة أون لاين يتم شرح فيها ما لم نفهمه من الدراسة ويتم التدريب عليها، وهناك جلسة في شهر نطبق فيها كل ما تعلمناه وهناك اهتمام كبير بالمهارات الاجتماعية".

شاركت في تمثيل نماذج لبعض المبادرات

وتابعت: "سمعت عن المبادرة عندما كنت في الصف الثالث الإعدادي، فقد عملت على تطوير نفسي، وتعلمت من منصة الفيديوهات يوتيوب، وفي مرة وجدت إعلانا عن المبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأكدت: "كان لي الشرف بدعوتي لحضور الاجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، فقد شاركت في تمثيل نماذج لبعض المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية مثل براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية وبناة مصر الرقمية، وأعرب المسؤولون عن فخرهم بنا وعوملنا بشكل لطيف للغاية".