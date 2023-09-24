أشبال مصر الرقمية.. "الدستور" تحاور الدفعة الأولى من الطلاب المتفوقين

تحاول وزارة التعليم تنمية مهارات الطلاب في كل المراحل التعليمية، وإجراء تعاونيات مع التعليم الفني من أجل محو الصورة النمطية عنه وكذلك تطويره للاستفادة منه في سوق العمل.

وأطلقت التعليم عدة مبادرات تصب في ذلك الإطار، وكذلك دمج التعليم الرقمي في كل مراحل التعليم، وتنمية المهارات الرقمية لهم كي تتسق مع التطوير التكنولوجي والرقمي الذي قامت به مؤخرًا الدولة في التعليم العالي والجامعات.

أشبال مصر الرقمية

واتساقًا مع ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منحة مجانية تستهدف الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية للمدارس بكل أنواعها من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي.

وهي مبادرة «أشبال مصر الرقمية»، وجاءت في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف تنمية القدرات التكنولوجية والشخصية لتلاميذ المدارس من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي من جميع المحافظات.

وسيتم فتح باب التسجيل للدفعة الأولى من هذه المبادرة من خلال الموقع الرسمي https://decl.gov.eg في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 ولمدة 10 أيام اعتبارًا من تاريخ فتح باب التسجيل.

وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ تلك المبادرة. "الدستور" حاورت عددا من أولياء الأمور وطلاب الدفعات السابقة.

سامح: المبادرة تغنى عن الدروس الخصوصية بشكل كامل

سامح محمود، أحد أولياء أمور الدفعة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية، وصف التعليم في المنحة بالشيق والمفيد، موضحًا أن نجله استطاع بسهولة الدراسة وفي نفس التعلم من المنحة لأنها ليست ضاغطة على الطلاب.

وعن فوائد المبادرة لابنه، أوضح أن أول فائدة هي أنها تغني عن الدروس الخصوصية لأن بها كل طرق التعليم الإلكتروني التي يحتاجها الطالب في المدرسة، فلا بد من توفير وقت وجهد الدروس الخصوصية وكذلك الأموال التي يتم استنزافها من أولياء الأمور.

وقال: "وقف الدروس الخصوصية يعطي الطالب وقتا ضخما من أجل المبادرة، والتي سيحقق بها استفادة أكبر من الدروس الخصوصية، وتعتبر بديلًا عنها بشكل كامل لذلك يمكن الدراسة والمنحة معًا".

كمال: المنحة فرصة لدخول مجالات جيدة

كمال عادل، أحد طلاب الدفعة الأولى من المبادرة، يحكي عن تفاصيلها بأنها سهلة منذ لحظة التقديم لها، حيث تبدأ من خلال اختبارات تخص الأوفيس والإنجليزي ومدى إلمام الطالب بأساسيات الكمبيوتر.

ثم يبدأ إعلان النتائج وإرسالها للطلاب بالقبول، وتبدأ المنحة في مستوياتها الثلاثة، يتم اختيار الطالب المستوى الذي يفضله، مبينًا أن المنحة منظمة للغاية، ولا يسمح بغياب الطلاب في أي حصة إلا وسيتم استبعاده مما يجعلهم ملتزمين بها.

وقال: "من خلال تجربتي أرى أن المنحة جيدة، وتعد فرصة لدخول مجال جيد، سواء في البرمجة أو غيرها، ولا يوجد بها ضغط مع الدراسة، يمكن أن يكون الاثنان معًا، ولكن على الطالب الالتزام وتنسيق مواعيده".