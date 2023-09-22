الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة الجيزة تدعو الشباب للتسجيل بمبادرات أشبال وبراعم مصر الرقمية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

دعت محافظة الجيزة الطلاب من أبناء المحافظة للتسجيل بمبادرات (أشبال مصر الرقمية) و(براعم مصر الرقمية)، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية القدرات الرقمية للطلاب الملتحقين بعدد من الصفوف بالمراحل الدراسية المختلفة.

 وهى منحة مجانية للطلاب المتفوقين بمجالات (الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية) مقدمة من الوزارة، والتي تستهدف الطلاب بدايةً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.

إعداد جيل متميز من النشء قادر على التعامل 

وأشارت محافظة الجيزة في بيانها إلى أنه تأتى المبادرات فى إطار سعى الدولة المصرية لإعداد جيل متميز من النشء قادر على التعامل مع مختلف الأدوات الرقمية والوسائل التكنولوجيا وذلك ضمن البرامج التنموية الخاصة بمحور " بناء المواطن المصري "، والتي تهدف إلى إعداد الطلاب على المهارات التكنولوجيا الحديثة إلى جانب التدريب على برنامج خاص لتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى تلك المجالات، وسيتم اختيار الطلاب من المتقدمين للمنحة وفق عدد من الشروط والمعايير.

طرق التسجيل 
 

وعلى الراغبين فى التقدم للمنحة التسجيل على الموقع الرسمي للمبادرات، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي:-

  • طلاب الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي يمكنهم التسجيل بالدفعة الأولى لمنحة (براعم مصر الرقمية) على الموقع الإلكتروني www.demi.gov.eg.
  • طلاب الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي يمكنهم التسجيل بالدفعة الثانية لمبادرة أشبال مصر الرقمية على الموقع الإلكتروني www.deci.gov.eg  والمقرر بدء التدريب الخاص بها اعتبارا من أكتوبر 2023م.
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