الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات" تفتح باب التقديم في الدفعة الثانية من "مبادرة أشبال مصر الرقمية"

الاتصالات وتكنولوجيا
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التقديم في الدفعة الثانية من "مبادرة أشبال مصر الرقمية" للعام الدراسي 2023/2024، لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي، وذلك بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

كافة التقديمات تُقدم إلكترونيا على الموقع الرسمي للمبادرة (deci.gov.eg) فحسب، وعلى الطلاب المُتقدمين استيفاء عددًا من الشروط للالتحاق بالمبادرة، وهي أن يكون الطالب مصري الجنسية، يتراوح عمره من 12 إلى 17عامًا، ومُقيد بإحدى المدارس ادخل جمهورية مصر العربية (حكومية أو خاصة أو تجريبية أو دولية)، وأن يكون لديه الحساب المدرسي المُوحد التابع لوزارة التربية والتعليم (باستثناء طلاب المدارس الأزهرية).

وعلى الطلاب المقبولين تقديم مجموعة من المستندات عبر موقع المبادرة، وهي شهادة ميلاد مُميكنة، وبيان الدرجات للعام الدراسي 2022/2023 مختوم ومُعتمد من المدرسة أو الإدارة التعليمية، وخطاب قيد بالمدرسة الملتحق بها لإثبات قيد الطالب في العام الدراسي المُنتهي أو الجديد مختومًا ومعتمدًا من المدرسة ومُوجه باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – مبادرة أشبال مصر الرقمية، ونسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (وجهين)، وكذلك الإقرار والتعهد الذي سيتم تحميلة من الموقع مُوقَّع من ولي الأمر ومتضمن صورة شخصية ملونة للطالب بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

يأتي إطلاق المبادرة في إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من النشء قادرًا على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. كما تستهدف المبادرة تنمية المهارات التكنولوجية للطلاب المتفوقين بكافة المدارس المصرية في جميع المحافظات، وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة محليًا ودوليًا في العلوم التكنولوجية المختلفة لتغطية النواحي العملية والتعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة لتنمية المهارات الشخصية والقيادية.

وتأتي مبادرة أشبال مصر الرقمية في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية التي يتم تنفيذها وفقًا لنهج هرمي متعدد المستويات، وتتكامل المبادرة مع باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمي.

آخر موعد للتسجيل يوم 10 سبتمبر. 

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة أشبال مصر الرقمية مهارات تكنولوجيا المعلوما سوق العمل الصف الأول الإعدادي الصف الثاني الثانوي

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