الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023 لطلاب المدارس

اشبال مصر لرقمية
اشبال مصر لرقمية

أعلنت وزارة الاتصالات تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023 حيث يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023، وتنشر الدستور جميع التفاصيل عن المبادرة. 

مبادرة أشبال مصر

وذكر الموقع الرسمى للمبادرة إنه يجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول في المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء وتقديم نموذج الإقرار بعد توقيعه الطالب/ الطالبة وولي الأمر.

شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر

يجب على المتقدمين استيفاء شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر ومعايير القبول التالية:

_ مصري / مصرية

_ السن من 12 إلى 17 سنة (يمكن عمل استثناءات للسن بشرط الالتزام بالصف الدراسي).

_أن يكون المتقدم / المتقدمة من الملتحقين العام القادم (2023/2024) بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي فقط .

_مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

_المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

_ القدرة على التعلم عبر الإنترنت.

- التفوق العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية (امتياز أو جيد جداً – الحصول على درجة 90% فأكثر في كافة المواد المطلوبة).

_موافقة الطالب وولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة والتوقيع عليه.

_يمكن استثناء بعض الطلاب في حالة الالتزام بشرط الصف الدراسي.

وكيل تعليم الغربية يشهد مبادرة "أشبال مصر الرقمية" بالتعاون مع "حياة كريمة"

فتح باب التسجيل للدفعة الثانية (23/24) من مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

"الاتصالات" تفتح باب التقديم فى الدفعة الثانية من "مبادرة أشبال مصر الرقمية"

أشبال مصر.. "حياة كريمة" تطلق مبادرة لتنمية مهارات شباب المحافظات

أهداف مبادرة أشبال مصر

_تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس من الصف الأول الإعدادى إلى الصف الثاني الثانوي في مختلف التطبيقات التكنولوجية الحديثة وذلك لمواكبة التغيرات الجذرية التي أحدثتها التكنولوجيا ونتج عنها إعادة صياغة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.

_تمكين النشء من التعرف على المستحدثات في مجال تكنولوجيا المعلومات بطريقة إبداعية.

_بناء المهارات الشخصية الحياتية للطلاب تحقيقًا لمتطلبات القرن الواحد والعشرين.

_توفير بيئة تعليمية تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء، وذلك من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيات العالمية واكتساب المهارات التي تؤدي إلى خلق ثقافة تكنولوجية مفيدة بين شباب الجيل الجديد.

_بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء من خلال الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية داخل المبادرة.

_بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال لإتاحة فرص بناء خبرات تكنولوجية وتقنية للطلاب الملتحقين.

اشبال مصر التقديم لمبادرة اشبال مصر الرقمية أشبال مصر الرقمية مبادرة أشبال مصر الرقمية التقديم مبادرة اشبال مصر الرقمية مبادرة أشبال مصر وزارة الاتصالات

الأكثر قراءة

600 ألف جنيه واعتذار.. تصريحات صادمة من طليقة حسن شاكوش بعد الصلح

الخارجية: إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة انتهاك لإعلان المبادئ الموقع

سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

رسميًا.. الإعلان عن موعد انطلاق الدورى المصرى الممتاز موسم 2023-2024

محمد الباز: الإخوان رقصوا فى نكسة 67.. شوفتوا انحطاط أكتر من كده؟

يا فرحة ما تمت.. نقل "العزال" ينتهي بجريمة قتل في مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل