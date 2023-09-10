شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023 لطلاب المدارس

أعلنت وزارة الاتصالات تفاصيل مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023 حيث يكثر البحث خلال الساعات الماضية عن مبادرة أشبال مصر الرقمية 2023، وتنشر الدستور جميع التفاصيل عن المبادرة.

مبادرة أشبال مصر

وذكر الموقع الرسمى للمبادرة إنه يجب على المتقدمين أن يكون لديهم الرغبة الحقيقية للتعلم من الناحية التكنولوجية بشكل عام وبطريقة غير تقليدية بشكل خاص، مع التأكيد على قراءة القواعد العامة والشروط المنظمة لمنحة مبادرة أشبال مصر الرقمية وفهم جميع المعايير المؤهلة للقبول في المنحة وكذلك نظام الدراسة طوال فترة المنحة والموافقة عليها من خلال استيفاء وتقديم نموذج الإقرار بعد توقيعه الطالب/ الطالبة وولي الأمر.

شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر

يجب على المتقدمين استيفاء شروط التقديم في مبادرة أشبال مصر ومعايير القبول التالية:

_ مصري / مصرية

_ السن من 12 إلى 17 سنة (يمكن عمل استثناءات للسن بشرط الالتزام بالصف الدراسي).

_أن يكون المتقدم / المتقدمة من الملتحقين العام القادم (2023/2024) بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي فقط .

_مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية: الحكومية / الخاصة / التجريبية / الدولية.

_المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

_ القدرة على التعلم عبر الإنترنت.

- التفوق العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية (امتياز أو جيد جداً – الحصول على درجة 90% فأكثر في كافة المواد المطلوبة).

_موافقة الطالب وولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة والتوقيع عليه.

_يمكن استثناء بعض الطلاب في حالة الالتزام بشرط الصف الدراسي.

أهداف مبادرة أشبال مصر

_تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس من الصف الأول الإعدادى إلى الصف الثاني الثانوي في مختلف التطبيقات التكنولوجية الحديثة وذلك لمواكبة التغيرات الجذرية التي أحدثتها التكنولوجيا ونتج عنها إعادة صياغة متطلبات سوق العمل المحلى والعالمي.

_تمكين النشء من التعرف على المستحدثات في مجال تكنولوجيا المعلومات بطريقة إبداعية.

_بناء المهارات الشخصية الحياتية للطلاب تحقيقًا لمتطلبات القرن الواحد والعشرين.

_توفير بيئة تعليمية تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء، وذلك من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيات العالمية واكتساب المهارات التي تؤدي إلى خلق ثقافة تكنولوجية مفيدة بين شباب الجيل الجديد.

_بناء الشخصية المصرية وتعزيز الانتماء من خلال الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية داخل المبادرة.

_بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال لإتاحة فرص بناء خبرات تكنولوجية وتقنية للطلاب الملتحقين.