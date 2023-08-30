الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أشبال مصر.. "حياة كريمة" تطلق مبادرة لتنمية مهارات شباب المحافظات

حياة كريمة
حياة كريمة

نظمت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "أشبال مصر" الرقمية لطلاب المدارس، لتنمية مهاراتهم لتسهيل العمل لهم في مختلف المسارات الحياتية ودعهم بشكل كبير من خلال المشاركة في تلك المبادرة التي تساعدهم بشكل كبير مع كيفية التواصل الإجتماعي بين أفراد المجتمع دون الوقوع في أزمات وتصدي تلك المشاكل في بداية حياتهم العملية.

قال أحمد، أحد الشباب المشاركين في مبادرة أشبال مصر: "استفدت بشكل كبير من المبادرة التي نظمتها حياة كريمة وعدد كبير من الطلاب حوالي 200 طالب اهتم للاستفادة بشكل كبير ومساعدتها على عمل مجموعة شبابية نساعد بعض في سوق العمل وتنمية مهاراتنا بشكل كبير".

إمكانية استخدام الشباب التكنولوجيا 

وأضافت نرمين محمود أحد المنسقين في مبادرة حياة كريمة: "الهدف من المبادرة هي إمكانية استخدام الشباب التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها والاستفادة في عمل team work  ويساعد في التطوير ومواجهة الشباب في المشاكل التي تواجههم في بداية حياتهم العلمية".

مساعدة الشباب

وأكدت بسنت مستفيدة من تلك المبادرة: "ساعدتني بشكل كبير في التعرف علي زملاء نساعد بعض والمشاركة معاهم في تنمية مهاراتي وتعلمت منها الكثير وأصبحت مستعدة للعمل يعد التخرج بشكل كبير وأصبح لدي خبرة كبيرة".

أهداف حياة كريمة

تسعى حياة كريمة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة في المناطق العشوائية ونقلها إلي مناطق حضارية، من أجل التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وبدأت المبادرة في 2019 بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم، مع توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية والحد من انتشار البطالة ودعم كبير للمرأة والشباب وتنمية مهاراتهم داخل سوق العمل ومدهم بالحرف اليدوية.

وكان للمبادرة الرئاسية حياة كريمة دورا هاما وكبيرا في دعم الشباب وتمكينهم وتوفير بيئة عمل أمنة يستفيدوا منها للحد من البطالة والتمكين الإقتصادي ومساعدتهم بعد التخرج وعمل أكثر من ملتقي التوظيف بالتعاون مع التحالف الوطني واستفاد منها عدد كبير من الشباب.

حياة كريمه اشبال مصر مبادرة مهارات الطلاب تنمية مهاراتهم

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