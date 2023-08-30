حياة كريمة.. قطار التمكين يجوب المحافظات بحثًا عن الأسر الأكثر احتياجًا

تسعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الكثير من خدمات تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحور التمكين الاقتصادي خاصة للأسر الأكثر احتياجا والمستحقين فعلاً لمشروعات صغيرة لبداية حياتهم، حيث تم تسليم 71 قرض حسن لصالح المشروعات متناهية الصغر، وتسليم 22 مشروع كشك.

الأسر المستحقة

وقال عبدالله عامر أحد شباب محافظة الغربية:" حياة كريمة ساعدت الكثير من الأسر المستحقة من خلال مشروعات صغيرة تساعدهم في حياتهم سواء أو أكشاك أو قرض حسن.

وأضافت مني أحد الأهالي:" لمتكن المرة الأولي التي أشارك في فعاليات المبادرة الرئاسية التي تساند الأسر وادعم من خلال مشاريع صغيرة تعوم بالخير والمساندة علي أفراد الأسر"،ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وكل الداعمين والمشاركين في تلك المبادرة التي توفر حياة كريمة وأمنة للمواطن البسيط.

وأوضحت بسمة سعيد، أحد الشباب المتطوعين في مبادرة حياة كريمة،:"هدفنا مساعدة الأسر المستحقة والأكثر إحتياجًا من خلال مشروعات متناهية الصغر أوأكشاك مرخصة تساندهم في تغير حياتهم إلي الأفضل سواء دعم مادي أو معنوي وأدخلنا الفرحة علي أكثر من 70 أسرة في محافظة الغربية".

وأكدت أن المبادرة توفر الحماية للأسر والأفراد الفقراء في المحافظات، وهي وتقديم لهم المساعدات اللازمة محور التمكين الاقتصادي خاصة للأسر الأكثر احتياجا والمستحقين فعلاً لمشروعات صغيرة لبداية حياتهم.

مشروعات صغيرة للمستحقين

وقامت المبادرة بتسليم مشروعات صغيرة داخل للمستحقين من أبناء محافظة الغربية وأكشاك للمستحقين، بجانب توزيع قروض لتنمية الحرف والمشروعات الصغيرة للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وفعالية التمكين الإقتصادي بمحافظة الغربية هي نتيجة التعاون المثمر بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

فرص عمل للشباب

واهتمت المبادرة بتوفير فرص عمل للشباب عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومنتاهية الصغر للحد من البطالة بين الشباب والأسر الفقيرة وتوفير مصادر للرزق ثابتة، ولاقى ذلك استحسان الكثير من الشباب والأسر التي تغيرت حياتهم إلى الأفضل وتوفير حياة آمنة خالية من الأزمات والعقبات التي تقابلهم وتحسين دخلهم اليومي بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حياة كريمة

حياة كريمة