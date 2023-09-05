الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

فتح باب التسجيل للدفعة الثانية (23/24) من مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية (23/24) من مبادرة "أشبال مصر الرقمية " التى تستهدف إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، ليصبح مؤهلا  لمجتمع مصر الرقمية، وقادرا على  مواكبة أحدث تكنولوجيات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا. حيث يستمر التسجيل عبر الموقع الرسمي للمبادرة (deci.gov.eg) حتى 10 سبتمبر الجارى .

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت الدفعة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية فى مايو 2022 وهى منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادى حتى الثانى الثانوى من جميع المدارس المصرية فى كافة المحافظات ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين؛ على أن يستوفى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

وتنتهج المبادرة منهاج تنمية مهارات طلاب المدارس وفقاً لأحدث التطورات العالمية فى مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

وتوفر المبادرة رحلة تعليمية متكاملة وبيئة تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال توفير عناصر تدريب متنوعة للطلاب وإتاحة التدريب العلمى والعملى بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى العلوم التكنولوجية المختلفة.

من جانبها؛ أوضحت د.هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن "مبادرة أشبال مصر الرقمية" هى استكمال لمساعى ومجهودات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد جيل جديد من النشء مدرب بشكل عملى وغير تقليدى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مؤكدة أن المبادرة تتميز بأنها تستهدف فئة عمرية لديها شغف لمعرفة أحدث التقنيات فى مجالات التكنولوجيا وهى فئة تعد النواة لشباب المستقبل الذى سيدعم مشروعات مصر الرقمية من كافة المحافظات.

كما أكد وليد الإنجباوي، المدير التنفيذى للمبادرة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة وضعت شروط محددة للتقدم فى المنحة هذا العام؛ من أهمها أن يكون المتقدم/ المتقدمة من الطلاب المتفوقين فى الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، وأن يكون مقيد فى أى مدرسة داخل مصر، ومن الطلاب الذين سيلتحقون بداية من الصف الأول الإعدادى إلى الثانى الثانوى العام القادم من جميع المحافظات. مشيرا إلى أن المبادرة حريصة على اختيار أفضل الطلاب المتقدمين من خلال تنفيذ مجموعة من اختبارات القبول للمتقدمين الذين ينطبق عليهم كافة الشروط قبل الالتحاق بالمبادرة. على أن يبدأ التدريب الفعلى للدفعة الثانية فى أكتوبر المقبل.

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