مصر عضو فعال في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات لإنشاء ميتافيرس مفتوح وشامل

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بفعالية في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات وفعالياته وجهوده لبناء ميتافيرس مفتوح وشامل.



ووزارة الاتصالات عضوٌ في الفريق المتخصص المعني بالميتافيرس، التابع لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد. ويتولى الفريق تحليل المتطلبات التقنية للميتافيرس لتحديد التكنولوجيات التمكينية الأساسية في عدة مجالات منها الوسائط المتعددة وتحسين الشبكات إلى العملات الرقمية وإنترنت الأشياء والتوءم الرقمي والاستدامة البيئية.



وأنشأ الفريق 9 مجموعات عمل مكلفة بتنفيذ مجموعة من المهام، ومصر عضو أيضًا في مجموعتي عمل من هذه المجموعات التسعة، وتشمل هذه المجموعات: مجموعة العمل 1 العامة، ومجموعة العمل 2 المعنية بالتطبيقات والخدمات، ومجموعة العمل 3 المعنية بالهيكل والبنية التحتية، ومجموعة العمل 4 المعنية بالدمج بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي، ومجموعة العمل 5 المعنية بقابلية التشغيل البيني، ومجموعة العمل 6 المعنية بالأمن وحماية البيانات والمعلومات الشخصية، ومجموعة العمل 7 المعنية بالجوانب الاقتصادية والتنظيمية والمنافسة، ومجموعة العمل 8 المعنية بالاستدامة والإتاحة والشمول، ومجموعة العمل 9 المعنية بالتعاون. ويندرج تحت كل مجموعة عمل عددٌ من فرق المهام.

وشاركت وزارة الاتصالات سابقًا في أحدث أخرى ذات صلة، منها الاجتماع الأول للفريق المتخصص التابع لقطاع تقييس الاتصالات المعني بالميتافيرس الذي انعقد في مارس الماضي، وفي الاجتماع الثاني الذي انعقد في يوليو من هذا العام ومن المقرر كذلك أن تشارك في الاجتماع الثالث المقرر عقده في أكتوبر.



تجدر الإشارة إلى أن مصر عضوٌ نشط بالاتحاد الدولي للاتصالات وتدعم بشدة مهمة الاتحاد ودوره المحوري من خلال المشاركة في برامجه ومشاريعه، كما تعمل على تعزيز أهدافه على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في نفس السياق، شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر "تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والوظائف المستقبلية" الذي انعقد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة،وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمناسبة عام الشباب العربي 2023.

وضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر، نُظمت جلسة حوارية بعنوان "تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وفرص العمل العادلة" تم خلالها استعراض جهود وزارة الاتصالات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتعزيز دورهم من خلال عدة مبادرات مجتمعية تطلقها الوزارة بهدف بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهيئتهم لعملية التحول الرقمي في إطار استراتيجيتها لبناء الإنسان.