مصر تفوز بـ4 ميداليات في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

فازت مصر بأربع ميداليات فى الأولمبياد الدولي الخامس والثلاثون للمعلوماتية المنعقد في مدينة سيجد بالمجر خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2023، ليتصدر الفريق المصري، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، قائمة الدول العربية والإفريقية المشاركة (السعودية، سوريا، الأردن، ليبيا، المغرب، فلسطين، تونس، جنوب إفريقيا)، وبعد منافسة قوية مع 352 متسابقًا يمثلون 87 دولة.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يحصل فيها جميع أعضاء الفريق المصري على ميداليات منذ مشاركة مصر بالأولمبياد عام 2001، وبذلك ارتفع رصيد مصر من الميداليات بعد هذا الإنجاز إلى 31 ميدالية (6 ميداليات فضة و25 ميدالية برونزية).

إنجاز مصري

ويأتي هذا الإنجاز المصري كنتيجة للمستوى المتميز لطلاب مصر المشاركين بالمسابقة الدولية، والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الرقمية والتى يمثّل المواطن محور اهتمامها لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستدامتها، واستكمالاً لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم التميز الرقمي وتأهيل كافة المواطنين رقمياً لاسيما النشء والطلاب والشباب وتعزيز قدرتهم على الإبداع التكنولوجى، وتأهيل واختيار أفضـل العناصر الطلابية لتمثيل مصر فى المسابقات الدولية، بما يدعم رؤية الدولة المصرية للتحول إلى مجتمع رقمي تفاعلى آمن ومنتج ومستدام.

وكذا زيادة القدرة التنافسية الرقمية الدولية للطالب المصرى في مختلف المجالات التكنولوجية، وتعظيم قدرات الطلاب لمواجهة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، وهو ما يعزز مكانة مصر فى المحافل والفعاليات الدولية، وينعكس بالإيجاب على المؤشرات الدولية الرقمية للدولة المصرية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، قد أطلقت الأولمبياد المصري للمعلوماتية كمسابقة محلية على مستوى الجمهورية؛ لتوسيع قاعدة المنافسة الطلابية وانتقاء أفضل العناصر الطلابية لتمثيل مصر دولياً، وشارك فيها أكثر 100 طالب، وتم اختيار أفضل 20 طالبًا من بينهم خضعوا لمعسكر تأهيلى رقمى لمدة 30 يوماً لاختيار أفضل 4 طلاب لتمثيل مصر فى المسابقة الدولية؛ حرصاً منها على التواجد المصرى هذا العام بالمسابقة الرائدة في مجالات علوم الحاسب والخوارزميات المقامة بدولة المجر وتعزيزاً لفرص المنافسة المصرية في هذا المحفل الدولى المهم.

جدير بالذكر أن مصر ستسضيف النسخة السادسة والثلاثين القادمة من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية لتكون هذه هي المرة الثانية لاستضافة مصر للمسابقة التى تعتبر من أهم المسابقات الدولية في مجال البرمجيات وطرق الحل المنهجي لطلاب المدارس حول العالم، وتعود بداياته إلى أكتوبر عام 1987 حيث تم عقد النسخة الأولى منه في بلغاريا وشارك فيها متسابقون من 25 دولة.

وتعقد المسابقة سنوياً في إحدى الدول المشاركة، ويمثل كل دولة أربعة طلاب بالإضافة إلى اثنين من المشرفين، ويتم اختبار الطلاب المشاركين فردياً على مدار يومين في اختبارات متنوعة، مدة كل منها خمس ساعات، يقوم خلالها المتسابق ببرمجة وحل ثلاث مسائل على الحاسب الآلي تكون فكرتها مبنية على البرمجة واستخدام طرق الحل المنهجي (خوارزميات الحاسب).

وتتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، منهجية لاختيار الشباب الممثلين لمصر في الأولمبياد الدولي، حيث يتم اختيار الفريق المصري من خلال تصفيات عديدة تبدأ باختبار آلاف الطلاب داخل المدارس لانتقاء أفضل العناصر للالتحاق بمنحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدريب الطلاب على البرمجة وطرق الحل المنهجي، والتي تبلغ مدتها 45 ساعة تدريبية، إلى أن ننتهي باختيار أفضل 100 طالب للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية، والذي يقام سنوياً بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ثم يتم تأهل العشرون الأوائل في الأولمبياد المصري للمعلوماتية لتصفيات اختيار الفريق المشارك بالأولمبياد الدولي للمعلوماتية.